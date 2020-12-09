BM Çevre Programı: Dünya bu yüzyılda 3 dereceden fazla ısınmaya doğru gidiyor
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BM Çevre Programı: Dünya bu yüzyılda 3 dereceden fazla ısınmaya doğru gidiyor

09.12.2020 18:31 | Son Güncelleme: 09.12.2020 18:34
BM Çevre Programı: Dünya bu yüzyılda 3 dereceden fazla ısınmaya doğru gidiyor

Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP), "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla bu yıl karbon emisyonu yüzde 7 azalacak" tahminlerine rağmen dünyanın ısısının 3 dereceden fazla artmaya doğru gittiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP), "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla bu yıl karbon emisyonu yüzde 7 azalacak" tahminlerine rağmen dünyanın ısısının 3 dereceden fazla artmaya doğru gittiğini bildirdi.

UNEP'ten yapılan yazılı açıklamada, bu yıl Kovid-19 salgını dolayısıyla seyahat ve sanayi faaliyetleri ile enerji üretiminin azalması sonucu karbon salınımının yüzde 7'ye kadar düşeceği tahmin edilirken dünyanın 3 dereceden fazla ısınmaya doğru gittiği uyarısında bulunuldu.

Bununla birlikte ülkelerin, Paris İklim Anlaşması'nda verilen sözleri yerine getirmesi durumunda ısı artışının 2 derece seviyesinde tutulabileceği belirtilen açıklamada, bunun için iklim odaklı çevre yatırımlarının artırılması gerektiği kaydedildi.

Salgından dolayı ortaya çıkan sıfır salınım durumunun devam etmesi durumunda ise 2030'a kadar emisyonların yüzde 25 azalabileceği ifade edildi.

"2020 rekor seviyede sıcak yıllardan biri"

Açıklamada UNEP İcra Direktörü Inger Andersen'in "2020 yılı rekor seviyedeki en sıcak yıllardan biri olurken kontrol altına alınmayan yangınlar, fırtınalar ve kuraklıklar ortalığı kasıp kavurmaya devam ediyor." ifadesine yer verildi.

Andersen ayrıca, UNEP'in Emisyon Açığı raporunun, salgın kaynaklı yeşil iyileşmenin, sera gazı emisyonlarından azaltılmasında büyük bir pay alabileceğini ve iklim değişikliğinin yavaşlamasına yardımcı olabileceğini gösterdiğini belirtti.

Açıklamada Kovid-19 nedeniyle seyahat ve sanayi faaliyetlerinin azalması, elektrik üretiminin düşmesinin neden olduğu yüzde 7'ye kadar düşüşün 2050'ye kadar sıcaklığı binde 1 derece düşüreceği de belirtildi.

Dünya Meteoroloji Örgütü geçen hafta yayınladığı yıllık iklim raporunda 2020'nin, 2016 ve 2019'dan sonra rekor derecede sıcak geçen üçüncü yıl olma yolunda ilerlediği açıklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı

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