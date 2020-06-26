BM Cenevre Ofisinde karma basın toplantıları yapılmaya başladı Basın toplantısından detaylar CENEVRE - Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayından bu yana "video konferans" yöntemiyle düzenlediği basın toplantılarından karma (hybrid) basın toplantılarına geçti.

Basın toplantısından detaylar

CENEVRE - Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayından bu yana "video konferans" yöntemiyle düzenlediği basın toplantılarından karma (hybrid) basın toplantılarına geçti.

BM Cenevre Ofisi Sözcüsü Alessandra Vellucci'nin moderatörlüğünü yaptığı toplantılara gazeteciler gerek fiziki, gerekse video konferans yöntemiyle katılabiliyor.

Cuma günü düzenlenen basın toplantısında salonda sadece 5 gazeteci hazır bulunurken, BM'ye akredite diğer gazeteciler toplantıya video konferans yöntemiyle katılmayı tercih etti.

Salonda, gazeteci ve BM sözcülerinin sosyal mesafe kuralına uydukları görüldü.

Kaynak: AA