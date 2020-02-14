BM çekirge istilasına karşı uyardı: İnsani felakete dönüşebilir
Birleşmiş Milletler (BM), göçmen çekirge sürülerindeki artış nedeniyle yaşanacak olası insani bir felakete karşı uyarıda bulundu. Afrika'da haziran ayına kadar çekirge nüfusunun rahatlıkla 400 katına çıkabileceği belirtiliyor.
14.02.2020 16:17 | Son Güncelleme: 14.02.2020 16:17
Birleşmiş Milletler (BM), göçmen çekirge sürülerindeki artış nedeniyle yaşanacak olası bir insani felakete karşı uyarı yaptı.
Kara kıtanın kuzeydoğusundaki Afrika Boynuzu'nda göçmen çekirge sayısındaki hızlı artış tam bir istilaya dönüşmeden önce harekete geçmek için yalnızca haftalar kaldı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com