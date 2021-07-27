BM: Çatışmaların yaşandığı az gelişmiş ülkeler Kovid-19 salgınından bu yıl daha kötü etkilendi
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BM: Çatışmaların yaşandığı az gelişmiş ülkeler Kovid-19 salgınından bu yıl daha kötü etkilendi

BM: Çatışmaların yaşandığı az gelişmiş ülkeler Kovid-19 salgınından bu yıl daha kötü etkilendi
Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere - Haberler | Güncel

Birleşmiş Milletler (BM), çatışmaların yaşandığı az gelişmiş ülkelerin geçen yıla kıyasla bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından daha çok etkilendiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM), çatışmaların yaşandığı az gelişmiş ülkelerin geçen yıla kıyasla bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından daha çok etkilendiğini bildirdi.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Vekili ve Acil Yardım Koordinatör Yardımcısı Ramesh Rajasingham, BM Güvenlik Konseyi'ne verdiği brifingde Delta varyantının en az 124 ülkeye yayıldığını ve Kovid-19 aşılarının ulaştırılamadığı çatışma bölgelerinde salgının geçen seneden daha tehlikeli bir hal aldığını belirtti.

Salgının "bitmekten çok uzak olduğunu" ve yoksul insanlar için "tartışmasız en tehlikeli dönemlerden birinin" yaşandığını söyleyen Rajasingham, çatışmaların yaşandığı az gelişmiş ülkelerin geçen yıla kıyasla bu yıl Kovid-19 salgınından daha çok etkilendiğini vurguladı.

Rajasingham, az gelişmiş ülkelerin neredeyse 4'te 3'ünde bu yıl içinde kaydedilen Kovid-19 vaka ve ölümlerinin şimdiden 2020 yılı boyunca kaydedilen toplam ölümleri geçtiğini, söz konusu rakamların "buzdağının görünen kısmı olduğunu" ifade etti.

Aşılara erişimdeki eşitsizliğe dikkati çeken Rajasingham, uluslararası topluma yardım çağrısında bulundu.

Rajasingham, BM verilerinin insani yardıma ihtiyaç duyan ülkelere 80 milyon doz aşı teslim edildiğini gösterdiğini aktararak, aşıların son kullanma tarihleri geçmeden çatışma bölgelerine güvenli şeklide ulaştırılması gerektiğinin altını çizdi.

Az gelişmiş ülkelerin BM tarafından teslim edilen dozların yarısından daha azını uygulayabildiğine işaret eden Rajasingham, etkin dağıtım sistemleri olmadan söz konusu ülkelere aşı göndermenin yeterince faydalı olmayacağını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

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BM: Çatışmaların yaşandığı az gelişmiş ülkeler Kovid-19 salgınından bu yıl daha kötü etkilendi - Haberler
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