BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Başkanı: "Vahşi hayvan pazarları yasaklanmalı"
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Birleşmiş Milletler, The Guardian, Doğu Asya, Afrika, Güncel

BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Başkanı: "Vahşi hayvan pazarları yasaklanmalı"

NEW Birleşmiş Milletler (BM) Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Başkanı Elizabeth Maruma Mrema, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının ilk çıktığı yer olarak tahmin edilen vahşi hayvan pazarlarının dünya genelinde yasaklanması çağrısında bulundu.

06.04.2020 22:30 | Son Güncelleme: 06.04.2020 22:30
BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Başkanı:

NEW Birleşmiş Milletler (BM) Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Başkanı Elizabeth Maruma Mrema, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının ilk çıktığı yer olarak tahmin edilen vahşi hayvan pazarlarının dünya genelinde yasaklanması çağrısında bulundu.

Mrema, Guardian gazetesine yaptığı açıklamada, gelecekteki salgınların önlenmesi için "canlı ve ölü vahşi hayvanların satıldığı pazarların yasaklanması" gerektiğini vurguladı.

Afrika'da ortaya çıkan Ebola ve Doğu Asya'da yarasalardan insanlara bulaştığı bilinen nipah virüsünün kaynağının da vahşi hayvanlar olduğunu hatırlatan Mrema, özellikle Afrika'da düşük gelirli ve geçimlerini vahşi hayvanlardan sağlayan toplumlar için alternatifler üretilmesi gerektiğini söyledi.

Mrema, bu toplumlar için alternatifler yaratılmadığı takdirde yasa dışı vahşi hayvan ticaretinin artabileceği ve bazı türlerin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceği uyarısında da bulundu.

Dünya çapında salgına yol açan Kovid-19, ilk kez Çin'in Hubey eyaletinin Vuhan kentinde vahşi hayvanların ve hayvansal ürünlerin de satıldığı gıda pazarını ziyaret edenlerde görülmüştü.

Yarasalarda bulunan bir betakoronavirüsün mutasyona uğramış hali olan virüsün, yarasalardan pangolin veya yılan gibi bir sürüngen aracılığıyla insanlara bulaştığı tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

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