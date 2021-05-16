BM Birleşik Krallık Temsilcisi Dame Barbara Woodward BMGK toplantısında yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistin'deki şiddetine yönelik son derece...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BM Birleşik Krallık Temsilcisi Dame Barbara Woodward BMGK toplantısında yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistin'deki şiddetine yönelik son derece...

BM Birleşik Krallık Temsilcisi Dame Barbara Woodward BMGK toplantısında yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistin'deki şiddetine yönelik son derece...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

BM Birleşik Krallık Temsilcisi Dame Barbara Woodward BMGK toplantısında yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistin'deki şiddetine yönelik son derece endişe duyduğunu ve insani durumun iyileştirilmesi için bir an önce harekete geçilmesi gerektiğini belirterek, Ramazan Bayramı sırasında gerçekleşen...

BM Birleşik Krallık Temsilcisi Dame Barbara Woodward BMGK toplantısında yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistin'deki şiddetine yönelik son derece endişe duyduğunu ve insani durumun iyileştirilmesi için bir an önce harekete geçilmesi gerektiğini belirterek, Ramazan Bayramı sırasında gerçekleşen bu kabul edilemez hak ihlallerinin durdurulması için en iyi yolun iki devletli çözüm olduğunu ifade etti. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail-Filistin arasındaki ölümcül şiddetin derhal sona ermesi çağrısında bulunarak, çatışmaların bölgeyi...
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail-Filistin arasındaki ölümcül şiddetin derhal sona ermesi çağrısında bulunarak, çatışmaların bölgeyi...
Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile telefonda görüştü
Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile telefonda görüştü
Erdoğan, Ruhani ile görüşmesinde, İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği saldırılara ve zulme karşı Türkiye'nin tepkisini en sert şekilde ortaya...
Erdoğan, Ruhani ile görüşmesinde, İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği saldırılara ve zulme karşı Türkiye'nin tepkisini en sert şekilde ortaya...

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Lale Karabıyık Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Ebru Gündeş Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil
Spor Adem Büyük Gökhan Töre Burak Yılmaz Rachid Ghezzal Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
BM Birleşik Krallık Temsilcisi Dame Barbara Woodward BMGK toplantısında yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistin'deki şiddetine yönelik son derece... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.5.2021 19:59:40. #1.16#

title