BM, Biden yönetiminin Paris İklim Anlaşması ve DSÖ'ye yeniden katılma kararını memnuniyetle karşıladı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD Başkanı Joe Biden'ın Trump yönetiminin geri çekildiği Paris İklim Anlaşması ve Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) yeniden katılma kararını memnuniyetle karşıladı.

Guterres, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin iklim değişikliğiyle mücadelede 2050 yılına kadar sıfır karbon salımı hedefine ulaşılmasındaki küresel çabalarını hızlandırmasını dört gözle beklediğini belirtti.

Biden'ın, Paris İklim Anlaşmasına yeniden katılma kararından duyduğu memnuniyeti ifade eden Guterres, iklim krizinin üstesinden gelmek için Biden yönetimi ve diğer liderlerle yakından çalışacağını aktardı.

Biden yönetiminin Dünya Sağlık Örgütüne de yeniden katılacağından memnuniyet duyan Guterres, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı koordineli mücadele için DSÖ'nün desteklenmesinin kritik olduğunu vurguladı.

ABD'nin 46. Başkanı Biden, göreve gelir gelmez Trump yönetiminin tartışmalı politikalarını geri çevirmeye yönelik kararlar aldı.

Eski başkan Donald Trump, Haziran 2017'de ABD'nin Paris İklim Anlaşması'ndan çekileceğini duyurmuş, 4 Kasım 2019'da ise resmi olarak anlaşmadan ayrılmıştı. Trump, Kovid-19 salgınında Çin yanlısı tutum almakla ve başarısızlıkla suçladığı DSÖ'den de çekilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük