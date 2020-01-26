BM: Berlin Konferansı'na katılan birçok ülke ambargoyu delerek Libya'ya silah göndermeyi sürdürüyor
Ambargoya hangi ülkelerin uymadığını açıklamayan BM, Berlin Konferansı'na taraf çok sayıdaki ülkenin Libya'ya ileri teknoloji silah, zırhlı araç ve yabancı savaşçı takviyesinde bulunduğunun altını çizdi
Birleşmiş Milletler (BM) Libya'da barış için Berlin Konferansı'na katılan birçok ülkenin ambargoyu açık şekilde delerek ülkeye silah göndermeye devam ettiğini açıkladı.
Bu durumun Berlin'de alınan kararlara aykırı olduğunun altını çizen BM, hangi ülkelerin ambargoya uymadığını belirtmedi. Fakat Berlin Konferansı'na taraf çok sayıdaki ülkenin ileri teknolojik silah, zırhlı araç ve yabancı savaşçı takviyesinde bulunduğunu ifade etti. Euronews.com'da Görüntüle