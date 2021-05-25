BM, barışı koruma görevlilerine yapılan saldırıları kınadı
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BM, barışı koruma görevlilerine yapılan saldırıları kınadı

BM, barışı koruma görevlilerine yapılan saldırıları kınadı
Anadolu Ajansı / Emre Aytekin - Haberler | Güncel

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), BM'nin barışı koruma görevlerinde yer alan asker ve polislere düzenlenen saldırıları kınadı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), BM'nin barışı koruma görevlerinde yer alan asker ve polislere düzenlenen saldırıları kınadı.

Konseyin dönem başkanlığını yürüten Çin'in öncülüğünde hazırlanan açıklamada, Barışı Koruma Operasyonlarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix, 1 Ocak'tan bu yana 15 barışı koruma görevlisinin saldırılar sonucu yaşamını yitirdiği bilgisini paylaştı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden Hindistan-Pakistan sınırına kadar 12 barışı koruma görevinde 90 binden fazla asker ve polisin görev yaptığı belirtilen açıklamada, görevlilere yönelik saldırılar kınanırken, güvenliğin sağlanmasının önemine vurgu yapıldı.

Genel Sekreter Yardımcısı Lacroix, 2020'de 13 barışı koruma görevlisinin saldırılar sonucu, 15'inin kazalar ve 81'inin hastalıklar nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirerek "Barışı koruma görevleri, sorunların ve kargaşanın hakim olduğu bölgelerde icra ediliyor. Buradaki personel giderek artan sayıda saldırılara maruz kalıyor. Hasmane ortamlar ve doğrudan saldırılar dışında personel güvenliğini ilgilendiren kazalar ve hastalıklar da can kayıplarına sebebiyet vererek görevlerin yerine getirilmesini engelliyor." ifadesini kullandı.

Barışı koruma görevlerinde eğitimli ve tecrübeli personelin tercih edilmesi ve onlara yeterli araç ve donanımın sağlanması gerektiği vurgulayan Lacroix, ülkelere güvenlik konusunda özel hassasiyet gösterilmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin

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