Bm, Balinaların Hayatı Kadar Mazlum Coğrafyalardaki Çocukları Düşünmüyor"

TBMM İdare Amiri, Türkiye-Filistin Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, "İnsanlığın vicdanı, ortak sesi olması beklenen BM'nin, balinaların hayatları kadar Filistinli, Suriyeli, Sudanlı, Yemenli, Arakanlı, Doğu Türkistanlı ve dünyanın mazlum coğrafyalarındaki çocukları düşünmediğini görmek gerçekten insanlık için acı ve kara bir lekedir." ifadelerini kullandı.

Turan, Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Filistin topraklarını işgal ettiği günden bu yana Birleşmiş Milletlerin (BM) ciddi bir yaptırımda bulunmadığını belirtti.

BM'nin, 29 Kasım 1977'de aldığı Filistin Halkıyla Dayanışma Günü kararının arkasında duramadığına işaret eden Turan, "BM'deki ağa babalarından güç ve cesaret alan İsrail sadece Filistin'de yaptığı mezalimle kalmadı, işgali genişleterek uluslararası hukuku çiğnedi. Masum insanları katletti, insan haklarını ve hürriyetlerini ayaklar altına aldı." değerlendirmesinde bulundu.

Turan, BM'nin Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü'nün 41. yıl dönümünde halen Filistinlilere yönelik işgal, ihlal ve gasp politikalarının durdurulamadığına işaret etti.

Aradan geçen 41 yıla rağmen Filistinli annelerin gözyaşının dinmediğini, gençlerin zorbalığa karşı başkaldırışının sürdüğüne dikkati çeken Turan, tüm bunlara rağmen işgalci İsrail'in, Filistinliler üzerinde insanlık dışı tahakkümüne devam ettiğini kaydetti.

"Sorun olan Filistin değil, İsrail"

Orta Doğu'daki sorunun adının "Filistin sorunu" değil, "işgalci İsrail sorunu" olduğunu belirten Turan, şöyle devam etti:

"Sorun olan Filistin değil, İsrail'dir. İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında yasa dışı ve uluslararası kanunlara aykırı Yahudi yerleşim birimi inşaatlarını artırarak sürdürmesi ve siyasi çözüm yerine uluslararası toplumla alay edercesine oyalama taktikleri, bölgede çözüme yönelik çabaları ve niyetleri zayıflatmıştır. Terörist ve katil İsrail devleti, uyguladığı zulüm politikalarıyla yalnızca Filistin'de değil, aynı zamanda bölgede adeta bir çıbanbaşıdır. İsrail'in, Filistinlileri her gün katlederken Ürdün, Lübnan topraklarını taciz edip, istikrarsızlık içindeki özellikle Irak'ın kuzeyinde ve Suriye'de yer edinme çabası gözlerden kaçmamaktadır."

Bölgedeki her istikrarsızlığın altında İsrail'in eli ve hain emelleri olduğunu ifade eden Turan, teröre açıktan destek veren, teröre koridor açmaya çalışanların bölgedeki taşeronu olan İsrail'in hiçbir zaman amacına ulaşamayacağını vurguladı.

Turan, gerçekleşmeyecek hayaller peşinde koşan İsrail'in şiddet, baskı ve zulüm politikalarına bir de yayılmacı politikalar eklemesinin, bölge barışını ortadan kaldırırken dünyada da çatışma ve savaş ortamı doğuracağına işaret etti.

"İşgalciler hedeflerine ulaşamayacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi'nin (İSEDAK) 34. Toplantısı'nın açılış oturumunda ifade ettiği gibi hiçbir baskı ve zulmün, Filistinlilerin hürriyet ateşini söndürmeye yetmeyeceğini vurgulayan Turan, şunları kaydetti:

"İşgalciler hedeflerine ulaşamayacak. Müslümanlar olduğu sürece, hakkı, adaleti ve özgürlüğü savunan insanlar olduğu sürece inşallah Filistin de var olmaya devam edecektir. İnsanlığın vicdanı, ortak sesi olması beklenen BM'nin, balinaların hayatları kadar Filistinli, Suriyeli, Sudanlı, Yemenli, Arakanlı, Doğu Türkistanlı ve dünyanın mazlum coğrafyalarındaki çocukları düşünmediğini görmek gerçekten insanlık için acı ve kara bir lekedir. Artık Birleşmiş Milletler, uluslararası tiyatro oynamayı bırakmalı, gerçek kimliğine ve amacına uygun bir şekilde hareket etmelidir."

Turan, Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü'nün yalnızca mazlum Filistin halkı için değil, tüm ezilen ve sömürülen dünya insanlığı için dayanışmaya vesile olmasını diledi.