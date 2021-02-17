BM "babasının rehin tuttuğu" Prenses Latife'nin durumunu BAE ile görüşecek
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BM "babasının rehin tuttuğu" Prenses Latife'nin durumunu BAE ile görüşecek

17.02.2021 15:47 | Son Güncelleme: 17.02.2021 15:47
BM

Birleşmiş Milletler (BM), Dubai Emiri olan babası tarafından rehin tutulduğunu söyleyen Prenses Latife'nin durumunu Birleşik Arap Emirlikleri'yle (BAE) görüşeceğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM), Dubai Emiri olan babası tarafından rehin tutulduğunu söyleyen Prenses Latife'nin durumunu Birleşik Arap Emirlikleri'yle (BAE) görüşeceğini bildirdi.

BBC'nin haberine göre, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Rupert Colville, Prenses Latife'nin dün yayımlanan videolarının ardından konuyu BAE ile kesinlikle konuşacaklarını belirtti.

Sözcü, BM insan hakları sistemi kapsamındaki diğer kurumların da videoların analiz edilmesinden sonra meseleye dahil olabileceğini vurguladı.

Bu arada BM Keyfi Tutuklamalar Çalışma Grubu'nun açıklamasında da analizlerin tamamlanmasının ardından soruşturma başlatabileceği kaydedildi.

BAE Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid el Maktum'un 2018'de ülkeden kaçmaya çalışırken yakalanan kızı Prenses Latife, arkadaşlarına gönderdiği videolarda babasını kendisini rehin tutmakla suçlamıştı.

BBC'de yayımlanan ve olaydan sonraki aylarda gizlice çekildiği belirtilen videolarda Latife, tıbbi veya yasal yardıma erişimi olmadan, pencere ve kapıları kapalı, polisler tarafından korunan bir villada tek başına rehin tutulduğunu söylemişti.

Prenses Latife, bir Fransız'ın yardımıyla 2018'de ülkeyi deniz yoluyla terk etmeye çalışırken Hindistan açıklarında yakalanmış ve geri götürülmüştü.

Dünya çapında çok sayıda insan hakları savunucusu, Latife'nin zorla ülkeye götürüldüğünü ve bunun bir "kaçırılma" olduğunu belirtmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Esen

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