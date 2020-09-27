BM, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmalara son verilmesi çağrısında bulundu
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BM, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmalara son verilmesi çağrısında bulundu

27.09.2020 23:32 | Son Güncelleme: 27.09.2020 23:36
BM, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmalara son verilmesi çağrısında bulundu

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği Sözcüsü Stephane Dujarric bugün yaptığı açıklamada, Genel Sekreter Antonio Guterres'in Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmaların bir an evvel durdurulması çağrısında bulunduğunu aktardı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği Sözcüsü Stephane Dujarric bugün yaptığı açıklamada, Genel Sekreter Antonio Guterres'in Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmaların bir an evvel durdurulması çağrısında bulunduğunu aktardı.

Ermenistan'ın sabah saatlerinde Azerbaycan sınır hattına düzenlediği saldırıların ardından başlayan çatışmalar sonrası tüm dünya gözünü Ermenistan-Azerbaycan sınırına çevirdi. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği Sözcüsü Stephane Dujarric Karabağ'da devam eden çatışmalar ile ilgili bugün yaptığı açıklamada, Genel Sekreter Antonio Guterres'in Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmaların bir an evvel durdurulması ve bölgede tansiyonun düşürülmesi çağrısında bulunduğunu aktardı.

Sözcü Dujarric, "Genel Sekreter Dağlık Karabağ bölgesinde yeniden yükselen düşmanca tavırla ilgili derin endişe içerisinde. Genel Sekreter, güç kullanımını kınıyor, kaybedilen hayatlar ve sivil toplum üzerindeki etkileri için üzüntü duyuyor" ifadelerini kullandı. Guterres'in Azerbaycan ve Ermenistan'ı bir an evvel savaşmayı durdurmaya ve tansiyonu düşürmeye çağırdığını belirten Dujarric, Guterres'in Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüşeceğini açıkladı.

Açıklamada, ayrıca Gutteres'in Avrupa İş Birliği ve Güvenlik Organizasyonu Minsk Grubu'nun bu konuda desteğinin önemli olduğunu belirtilirken, Azerbaycan ve Ermenistan ön koşul olmadan sorunları diyalog ile çözmeye çağırıldı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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