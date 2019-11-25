BM: Atmosfere yayılan sera gazı salınımı yoğunluğu 2018'de rekor seviyeye ulaştı
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BM: Atmosfere yayılan sera gazı salınımı yoğunluğu 2018'de rekor seviyeye ulaştı

Dünya Meteoroloji Örgütü (DMÖ), atmosfere yayılan ve küresel ısınmaya yol açan sera gazı salınımı yoğunluğunun 2018 yılında rekor seviyeye ulaştığı uyarısında bulundu.

25.11.2019 14:39 | Son Güncelleme: 25.11.2019 14:39
BM: Atmosfere yayılan sera gazı salınımı yoğunluğu 2018'de rekor seviyeye ulaştı

Dünya Meteoroloji Örgütü (DMÖ), atmosfere yayılan ve küresel ısınmaya yol açan sera gazı salınımı yoğunluğunun 2018 yılında rekor seviyeye ulaştığı uyarısında bulundu.


Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde faaliyet gösteren DMÖ, sera gazı salınımıyla ilgili raporunu bugün yayınladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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