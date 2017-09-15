Bm: "Arakanlı Sığınmacıların Sayısı 10 Milyon Geçebilir"

Myanmar'da Müslümanlara yönelik yapılan şiddetin durdurulmadığı taktirde Birleşmiş Milletler, "Bangladeş'e sığınan Rohingyalı Müslümanların sayısı 10 milyonu geçebilir" şeklinde açıklama yaptı.



Uluslararası Göçmenlik Bürosu Direktörü Mohamed Abdelkar ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği( BMMYK) Yardımcı Komiseri George Aakoth Ambur, geçtiğimiz günlerde Cox's Bazar'da bulunan Rohingya kamplarına ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretin ardından Dakka'da Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Uluslararası Göçmenlik Ajansı, ortak bir açıklamada bulundu.



Perşembe günü yapılan açıklamada,"Myanmar'daki şiddetten kaçan Rohingyalılar Bangladeş'e gelmek zorunda olabilir. Myanmar toplumundan bir etnik grubun tamamen yok olmadan önce, uluslararası kurumlar tarafından gerekli adımlar atılmalı. Bangladeş'e sığınan Rohingya Müslümanlarının sayısı her geçen gün artıyor. Her gün 10-20 bin insan Bangladeş'e giriyor. Sınır noktasında da 20 bine yakın kişi bekliyor. Bu konuda endişe içerisindeyiz. Bangladeş ise, büyük bir insan kriziyle karşı karşıya geldi. Sadece 4 haftada 4 milyon Rohingyalı Müslüman Bangladeş'e sığındı. Arakan bölgesindeki ilçeler artık insansız kaldı. Rohingyalılar gelmeye devam ederse bu sayı 10 bine ulaşabilir. Bu nedenle Arakan'daki çatışma hemen durdurulmalı" dedi. - DAKKA