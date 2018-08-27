Bm, Arakanlı Müslümanları Katledenlerin Adalete Hesap Vermesi Gerektiğini Açıkladı

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi (OHCHR), Arakanlı Müslümanların Myanmar Ordusu ve Budistler tarafından katledilmesinin bir planlı soykırım olduğunun altını çizerek, Myanmar Genelkurmay Başkanı dahil sorumluların mahkeme karşısına çıkması gerektiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi (OHCHR), Myanmar Hükümetinin Müslümanlara karşı nefret söylemine izin verdiğini, azınlıklarla ilgili raporları yok ettiğini ve azınlıkları korumayarak insanlık ve savaş suçu işlediğini duyurdu. OHCHR, Myanmar Hükümetinin ve ordusunun uluslararası hukuktaki "en ağır suçları" işlediğini açıkladı.

"Myanmar Genelkurmay Başkanı yargılanmalı"

Konsey, toplu katliamların ve toplu tecavüzlerin ordu tarafından yapıldığını açıkladı. Konsey, Myanmar Ordusunun yıllardır suçları reddettiğini, gizlediğini ve bazı memurları "göstermelik" görevden aldığını açıklayarak, Mynamar Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing ile birlikte 5 Myanmar Ordusu generalinin adalet karşısına çıkarılması gerektiği söylendi.

"Suçlular gerekirse Lahey'de yargılanmalı"

OHCHR, faillerin acilen Myanmar mahkemelerinde tercihen de Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesinde hesap vermeleri gerektiği vurgulandı. Konsey ayrıca uluslararası bir mahkemenin kurulabileceğini açıkladı.

"Budist cemaatler nefret söylemini körüklüyor"

Konsey ayrıca Budist liderlerinin Müslümanlara karşı nefret söylemini desteklediklerini ancak Budist din adamlarının planlı olarak nefret suçu işledikleri konusunda delilleri olmadığını, bu delillerin toplanması için sosyal medya sitelerinin kendileriyle bilgileri paylaşmaları gerektiğinin altını çizdi.

"Doğumdan ölene kadar kamusal şiddet"

OHCHR raporda azınlıklara karşı işlenen suçların topluma iyice yerleştiğini ve nefret söyleminin özendirildiğini açıklayarak, devlet destekli nefretin, "doğumdan ölene kadar kamusal şiddete" sebep olduğunu açıkladı.

"İfade özgürlüğü engelleniyor"

Konsey adına konuşan Marzuki Darusman, katliamları dünyaya duyuran gazetecilerden 2'sinin hapse atıldığını ve gazetecilerle kesinlikle iletişime geçilemediğinin altını çizerek, Hükümetin soykırımı gizlemek için basın özgürlüğüne müdahale ettiğini hatırlattı.

Geçen yıl Myanmar'ı 700 bin insan terk etti

Konsey 1947'den beri Arakanlı Müslümanlara karşı suç işlendiğini hatırlatarak geçtiğimiz yıl 25 Ağustos'ta Myanmar Hükümeti ve ordusunun azınlıklara karşı saldırısında 700 binden fazla Arakanlı Müslümanın Bangladeş'e sığındığını belirtti.

Azınlıkların köyleri yakıldı

OHCHR, raporunda azınlıkların köylerinin planlı ve eş zamanlı olarak yakıldığını da hatırlattı. Raporda Myanmar'daki katliamın Bosna ve Sudan'da işlenen soykırım suçlarıyla aynı temelde olduğu belirtildi.

"Facebook daha hassas davranmalı"

Nefret söyleminin özellikle sosyal medya sitesi Facebook'tan yayıldığını birçok kez raporlayan OHCHR, Facebook'un nefret söylemi içeren yazıların bazılarını engellediğini ancak gerekli özverinin verilmediğini raporladı. Raporda, "Facebook, özellikle nefret söyleminin arttığı son zamanlarda, nefret söylemini engellemekte yavaş davranmaya başladı. Facebook'ta yayınlanan yazılar gerçek hayatta ayrımcılığa ve şiddete olan etkisi araştırılmadı" denildi. - CENEVRE