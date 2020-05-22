BM, Amphan Kasırgası'nın Arakanlı Müslümanlara olumsuz etkisinden endişeli Birleşmiş Milletler (BM), Hindistan ve Bangladeş'in kıyı kesimlerinde etkili olan Amphan Kasırgası'nın Bangladeş'teki 10 milyon sivil ve bu ülkedeki kamplarda yaşayan yaklaşık 1 milyon Arakanlı Müslüman'ı olumsuz etkilemesinden endişe duyulduğunu bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM), Hindistan ve Bangladeş'in kıyı kesimlerinde etkili olan Amphan Kasırgası'nın Bangladeş'teki 10 milyon sivil ve bu ülkedeki kamplarda yaşayan yaklaşık 1 milyon Arakanlı Müslüman'ı olumsuz etkilemesinden endişe duyulduğunu bildirdi.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, BM Cenevre Ofisi'nde video konferans yoluyla düzenlenen basın toplantısında, Bengal Körfezi'nde oluşan kasırga nedeniyle Hindistan'dan 72, Bangladeş'ten ise 25 kişinin yaşamını yitirdiğini aktardı.

Laerke, yarım milyon kişinin de evini kaybetmiş olabileceğini vurgulayarak her iki ülkede yaklaşık 10 milyon kişinin yaşanan felaketten olumsuz etkilendiğine dair bölgeden raporlar aldıklarını kaydetti.

Kasırganın, ekili alanlara zarar verdiğini ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla boğuşan şehirlerde elektriğin kesildiğini anlatan Laerke, "Bangladeş'te 26 binden fazla teyit edilmiş Kovid-19 vakası var ve yaklaşık 400 kişi hayatını kaybetti." dedi.

Laerke, kasırga öncesi Bangladeş hükümetinin 2 milyon kişiyi tahliye ettiğini ve kasırgaya dayanaklı 12 bin barınak kurduğunu belirterek bölgede oluşan zararı belirlemeye çalıştıklarını kaydetti.

"Sonuçları yıkıcı olabilir"

BM'nin alt kuruluşlarından Dünya Gıda Programı (WFP) Kıdemli Sözcüsü Elisabeth Byrs da Bangladeş'te Cox's Bazar'daki Arakanlı Müslümanların kamplarının kasırgadan büyük hasar almadan kurtulduğunu ifade etti.

Byrs, bununla birlikte kasırganın kampları doğrudan vurması durumunda sonuçlarının "yıkıcı olacağı" uyarısında bulundu.

Bangladeş'in Kovid-19'a karşı "sosyal mesafe lüksünün bulunmadığı en yoğun nüfuslu ülke" olduğuna dikkati çeken Byrs, "Yaşam koşullarının fiziksel mesafeyi neredeyse imkansız kıldığı Cox's Bazar'daki Rohingya mülteci kamplarında durum gittikçe ağırlaşıyor." dedi.

Öte yandan Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (BMMYK) Bangladeş'teki kamu bilgilendirme yetkilisi Louise Donovan, kamplarda Amphan Kasırgası'nın yol açtığı şiddetli rüzgar ve yağmurların ardından ilk belirlemelere göre 400'ün üzerinde kişiden oluşan 90 aileye ait barınakların yıkıldığını ve yüzlercesinin hasar gördüğünü bildirmişti.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Kaynak: AA