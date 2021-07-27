BM: Akdeniz'de 2021'de 970 düzensiz göçmen öldü
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BM: Akdeniz'de 2021'de 970 düzensiz göçmen öldü

BM: Akdeniz'de 2021'de 970 düzensiz göçmen öldü
Anadolu Ajansı / Bayram Altuğ - Haberler | Güncel

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), yıl başından bu yana Akdeniz'den Avrupa'ya ulaşmaya çalışan tahmini 970 düzensiz göçmenin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), yıl başından bu yana Akdeniz'den Avrupa'ya ulaşmaya çalışan tahmini 970 düzensiz göçmenin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletlerin (BM) göç örgütü olan IOM Sözcüsü Paul Dillon, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, pazar günü Libya'nın Al Khums liman kentinden hareket eden bir botun battığını ve en az 57 düzensiz göçmenin kaybolduğunu anımsattı.

Bölgedeki balıkçılar ve sahil güvenlik tarafından 18 kişinin kurtarıldığını aktaran Dillon, bu kişilerin aktardıklarına göre kaybolan kişilerin en az 20'sinin kadın, 2'sinin de küçük çocuk olduğunu kaydetti.

Dillon, Libya'daki IOM çalışanlarının hayatta kalan Nijerya, Gana ve Gambiyalı 18 kişiye sağlık hizmetleri, gıda ve su tedarik ettiğini belirterek, "Bu son trajedi 2021'de Orta Akdeniz rotasındaki ölü sayısını tahminen kadın, erkek ve çocuk toplam 970 kişiye çıkarttı." dedi.

Akdeniz'de düzensiz göçmen ölümlerinin önlenmesi için Avrupa Birliği (AB) ülkelerine büyük bir dayanışma göstermesi çağrısında bulunan Dillon, Akdeniz'de yaşamları kurtarmak için AB'nin soruna "güvenilir, net ve insani" politikalarla yaklaşması gerektiğini vurguladı.

Afrika'da yoksulluk, kuraklık, çatışmalar ve diğer nedenlerden dolayı her yıl Libya üzerinden Avrupa sahillerine ulaşmaya çalışan binlerce düzensiz göçmen trajedisiyle karşılaşılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Altuğ

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