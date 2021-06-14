BM Afrin'deki hastane saldırısını "güçlü şekilde" kınadı

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'de bir hastaneye düzenlenen ve çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği saldırıyı "güçlü şekilde" kınadı.

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'de bir hastaneye düzenlenen ve çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği saldırıyı "güçlü şekilde" kınadı.

Özel Temsilci Pedersen yaptığı yazılı açıklamada, "Suriye'nin kuzeyindeki Afrin kentindeki Şifa Hastanesi'ne yapılan, aralarında sağlık personelinin de bulunduğu sivillerin öldürülmesi ve yaralanmasıyla ve hastanenin bazı bölümlerinin yıkılmasıyla sonuçlanan saldırıyı şiddetle kınıyorum." ifadesini kullandı

Siviller, sivil altyapı, sağlık tesisleri ve sağlık çalışanlarına yönelik "korkunç saldırının kabul edilemez" olduğunu vurgulayan ve bu tür saldırıların durdurulması gerektiğinin altını çizen Pedersen, "Tüm taraflar, sivillerin ve sivil nesnelerin korunması da dahil, uluslararası insani hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine tam olarak uymalıdır. BM Genel Sekreteri'nin Suriye'de işlenen suçların hesabının verilmesi çağrısını yineliyorum." çağrısında bulundu.

Pedersen, saldırının ve ülkede devam eden şiddetin, Suriye genelinde bir ateşkes sağlanması ve BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararının uygulanmasında ilerleme kaydedilmesi için son dönemdeki çabaları olumsuz etkilediğini belirtti.

Pedersen, saldırının failine ise değinmedi.

Terör örgütü YPG/PKK'nın sivillerin tedavi gördüğü hastaneye Tel Rıfat'tan düzenlediği saldırıda aralarında bir bebeğin de bulunduğu 14 sivil hayatını kaybetmiş, 32 sivil yaralanmıştı.

YPG/PKK'nın 6 yıl boyunca işgal ettiği Afrin, Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılmıştı ancak örgüt, ilçenin güneydoğusundaki Tel Rıfat'ta varlığını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Altuğ