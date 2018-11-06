Bm, Afganistan Seçimlerindeki Kayıpları Belgeledi

Afganistan'daki Birleşmiş Milletler (BM) Yardım Misyonu, hazırladığı bir raporda geçtiğimiz haftalarda milletvekili seçimlerinde gerçekleştirilen saldırılarda 56 sivilin öldürüldüğünü, 379 sivilin ise yaralandığını bildirdi.

BM raporu, seçim gününde meydana gelen şiddet olaylarında 52 sivilin öldürüldüğünü ve 339 sivilin yaralandığını kaydetti. Raporda, diğer illerdeki ertelenen seçimlerin oylaması sırasında ise 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve 40 kişinin de yaralandığını belirtti.

Raporda seçim dönemine ait ölü ve yaralı sayısına yer verilmezken, yer alan rakamlar son seçimlerde, önceki 4 seçime göre daha fazla kayıp verildiğini gösteriyor.

Rapor, olarak başta Taliban militanları olmak üzere isyancıların seçimler sırasında sivillerin yoğun olduğu bölgelere yönelik sayısız saldırısını belgeliyor. - KABİL