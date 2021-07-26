BM: Afganistan'daki sivil kayıplar 2021'in ilk yarısında rekor seviyelere ulaştı
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BM: Afganistan'daki sivil kayıplar 2021'in ilk yarısında rekor seviyelere ulaştı

BM: Afganistan'daki sivil kayıplar 2021'in ilk yarısında rekor seviyelere ulaştı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Afganistan'daki Birleşmiş Milletler Yardım Misyonu'nun (UNAMA) yayınladığı raporda, Afganistan'daki sivil kayıplar 2021'in ilk yarısında rekor seviyelere ulaştı.

Afganistan'daki Birleşmiş Milletler Yardım Misyonu'nun (UNAMA) yayınladığı raporda, Afganistan'daki sivil kayıplar 2021'in ilk yarısında rekor seviyelere ulaştı. Özellikle uluslararası askeri güçlerin çekilmeye başladığı ve Taliban'ın ilerleyişinin ardından çatışmaların şiddetlendiği Mayıs ayından bu yana ölüm ve yaralanmalarda belirgin bir artış olduğu ifade edildi.

UNAMA Afganistan'da 'Silahlı Çatışmalarda Sivillerin Korunması' yıl ortası güncellemesi 2021 raporunda, 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 47'lik bir artışla 5 bin 183 sivil zayiatı (1 bin 659 ölü ve 3 bin 254 yaralı) olduğu belirtildi. 1 Mayıs'tan bu yana öldürülen ve yaralanan sivillerin sayısındaki artışın, önceki dört aydaki gibi fazla olması ciddi endişelere sebebiyet verdiği ifade edildi.

" BU YIL EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ SAYIDA AFGAN SİVİL ÖLECEĞİNE DAİR NET BİR UYARI""Taliban ve Afgan liderlerinden, çatışmanın acımasız ve ürpertici gidişatına ve siviller üzerindeki yıkıcı etkisine dikkat etmelerini rica ediyorum" diyen Afganistan Özel Temsilcisi Deborah Lyons, "Rapor, artan şiddet önlenmediği takdirde bu yıl eşi benzeri görülmemiş sayıda Afgan sivilin öleceğine ve yaralanacağına dair net bir uyarı veriyor" dedi. Aynı zamanda UNAMA'nın da başkanı olan BM elçisi, Taliban ve Afgan liderlerine yönelik yaptığı çağrıda, "Müzakere masasında çabalarınızı yoğunlaştırın. Afgan halkını koruyun ve onlara daha iyi bir gelecek için umut verin" ifadelerine yer verdi."ASKERİ ÇÖZÜM, AFGAN HALKININ ISTIRABINI ARTIRACAK"

"Askeri bir çözüm arayışı, yalnızca Afgan halkının ıstırabını artıracaktır" denilen raporda Birleşmiş Milletler, taraflara uluslararası hukuk uyarınca sivilleri koruma yükümlülüklerini ve tarafların Doha ve Katar görüşmeleri sonucu 18 Temmuz 2021'de yayınlanan ortak açıklamasında sivilleri koruma konusundaki taahhütlerini hatırlattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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