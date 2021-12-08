BM, Afganistan'daki insani durumun kötüye gittiğini belirtti

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Afganistan'daki insani durumun kötüye gittiğini duyurdu.

UNICEF'ten yapılan açıklamada, Afgan halkının kışın gelmesiyle, sağlık hizmetlerinin yetersizliği, feci gıda krizi, kuraklık, kızamık salgınları, çocuk felci ve diğer önlenebilir hastalıklarla karşı karşıya olduğu bildirildi.

Afganistan'da sağlık sisteminin çöküşünü önlemek, Afgan çocuklara, ailelerine gıda, eğitim ve diğer hayati sosyal hizmetleri sağlamak için 2 milyar dolara ihtiyaç duyulduğu ifade edilen açıklamada, bu paranın, yarısı çocuklardan oluşan Afganistan'daki 24 milyondan fazla kişinin acil ihtiyaçlarını karşılayacağı kaydedildi.

Açıklamada, Afganistan'daki mevcut insani durumun özellikle çocukları etkilediği, milyonlarca Afgan çocuğun açlık ve ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğu vurgulandı.

UNICEF'e göre, Afganistan'daki beş yaşın altındaki çocukların yarısının gıda krizi, içme suyuna yetersiz erişim nedeniyle 2022'ye kadar ciddi şekilde yetersiz beslenme riskine maruz kalacağı tahmin ediliyor.

UNICEF verilerine göre 2021'de Afganistan'da 60 binden fazla kızamık vakası kaydedildi.

Her 10 Afgan vatandaşından 8'inin temiz içme suyuna erişiminin olmadığı aktarılan açıklamada, ayrıca, Afgan öğretmenlerin maaşları ödenmediği takdirde 10 milyon çocuğun eğitim ve okuldan mahrum kalma riskiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

UNICEF'ten yapılan açıklamaya göre, 4,5 milyon Afgan çocuğun psikolojik desteğe ihtiyacı bulunuyor.

Taliban'ın, Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin ardından ülkeye yönelik uluslararası yardımlar sona ermişti.

Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve ABD Merkez Bankası da Afganistan'ın uluslararası fonlara erişimini kesmişti.

Uzmanlar, ülkenin ekonomik felakete doğru hızla ilerlediği uyarısı yapıyor.

ABD yönetimi, Afgan hükümetinin ABD bankalarındaki rezervlerini dondurmuştu.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Afganistan'da bu kış aylarında nüfusun yarısından fazlasına tekabül eden 22,8 milyon kişinin ciddi anlamda gıda sıkıntısı yaşayacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan Uluslararası Kriz Grubu, dün yaptığı açıklamasında ABD'nin Afganistan'ın dondurulan varlıklarını "kademeli olarak" serbest bırakmasını istemişti.

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Sizce, Asgari Ücret ne kadar olmalı? — Haberler (@Haberler) December 7, 2021

#Dolar yükselişine sizce devam edecek mi? — Haberler (@Haberler) December 3, 2021

AA / Sayed Khodaiberdi Sadat - Son Dakika Haberleri

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