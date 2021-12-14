BM: Afganistan'daki en az 72 yargısız infazın arkasında Taliban var

Birleşmiş Milletler (BM), Taliban'ın ağustosta Afganistan yönetimini devralmasının ardından 100'den fazla kişinin yargısız infaz edildiğine dair "güvenilir iddialar" olduğunu ve bu infazlardan en az 72'sinin Taliban'a atfedildiğini bildirdi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiser Yardımcısı Nada el-Nashif, BM İnsan Hakları Konseyinde, Afganistan'daki duruma ilişkin üye ülkeleri bilgilendirdi.

"Afganistan halkı bugün en temel insan haklarını tehdit eden derin bir insani krizle karşı karşıya." diyen Nashif, ??????ekonomik hayatın, bankacılık sisteminin çöküşü ve şiddetli bir likidite krizi ile büyük ölçüde felç olduğunu vurguladı.

Nashif, kışın gelmesiyle Afgan halkının şiddetli yoksulluk ve açlıkla karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

Sağlık hizmetlerinin ve kamu hizmetlerinin gittikçe kötüleştiğini belirten Nashif, bazı ailelerin çocuklarını dahi sattıklarına dair raporlar olduğunu belirtti.

"Asılarak ve kafası kesilerek öldürüldüler, halka teşhir edildiler"

Nashif, "Ayrıca, 15 Ağustos'tan sonra Taliban tarafından ilan edilen genel affa rağmen, ülke genelinde yargısız infazların devam ettiğine dair raporlar bizi endişelendiriyor. Ağustos ve kasım arasında, eski Afgan ulusal güvenlik güçleri ve eski hükümetle bağlantılı 100'den fazla kişinin öldürüldüğüne dair güvenilir iddialar aldık ve bu cinayetlerin en az 72'si Taliban'a atfedildi. Bazı durumlarda, cesetler herkese açık olarak sergilendi. Bu, elbette, halkın ciddi bir kesiminde korkuyu şiddetlendirdi." dedi.

Nangahar vilayetinde DEAŞ-Horasan üyelerini hedef alan saldırıda da en az 50 kişinin yargısız infaza maruz kaldığını aktaran Nashif, asılan ve kafası kesilerek acımasızca öldürülen kişilerin cesetlerinin halka teşhir edildiğine dair raporlar olduğunu belirtti.

"Okula gitmeyen 4,2 milyon Afgan çocuğun yüzde 60'ı kızlar"

Afgan çocukların Taliban'ın yanı sıra terör örgütü DEAŞ tarafından da "askere alındığına" dair raporlardan derin endişe duyduklarını aktaran Nashif, ayrıca patlamamış mühimmat tarafından hayatını kaybeden ve yaralanan sivillerin neredeyse tamamını çocukların oluşturmaya devam ettiğini söyledi.

Nashif, UNICEF'e göre halihazırda okula gitmeyen 4,2 milyon Afgan çocuğun yüzde 60'ını kızların oluşturduğunu ifade etti.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin raporuna göre, Afganistan insani yardıma ihtiyaç duyan ilk 5 ülke arasında geliyor.

BM, Afganistan'da kış aylarında nüfusun yarısından fazlasına tekabül eden 22,8 milyon kişinin ciddi anlamda gıda sıkıntısı yaşayabileceğini öngörüyor.

AA / Bayram Altuğ - Son Dakika Haberleri

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