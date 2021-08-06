BM: "Afganistan'daki çatışmalar daha ölümcül ve yıkıcı bir aşamaya ulaştı"
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BM: "Afganistan'daki çatışmalar daha ölümcül ve yıkıcı bir aşamaya ulaştı"

BM: 'Afganistan'daki çatışmalar daha ölümcül ve yıkıcı bir aşamaya ulaştı'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Afganistan Özel Temsilcisi Deborah Lyons, Afganistan'daki çatışmaların daha ölümcül ve yıkıcı bir aşamaya ulaştığını belirterek, son 1 ayda yaşanan çatışmalarda binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Afganistan Özel Temsilcisi Deborah Lyons, Afganistan'daki çatışmaların daha ölümcül ve yıkıcı bir aşamaya ulaştığını belirterek, son 1 ayda yaşanan çatışmalarda binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

BM Genel Sekreteri'nin Afganistan Özel Temsilcisi Deborah Lyons, BM Güvenlik Konseyi'ne verdiği brifingde, Taliban'ın ilerleyişini sürdürdüğü Afganistan'ın tehlikeli bir dönüm noktasına girdiğini ve ülkedeki çatışmaların daha ölümcül, daha yıkıcı bir aşamaya ulaştığını söyledi. Lyons ülkede son 1 ayda yaşanan çatışmalarda binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, "Önümüzde bizi ya gerçek bir barış müzakeresi ya da korkunç bir insani durum, daha fazla insan hakları ihlalleri ve trajik bir kriz bekliyor" dedi.

Afganistan'daki çatışmaların ülke sınırlarının ötesinde de sonuçları olacağını vurgulayan Lyons, söz konusu krizin Suriye ve Saraybosna'daki savaşları anımsattığını ifade etti. Lyons, "Kentsel alanlara saldırmak, kasıtlı olarak zarar vermek ve büyük sivil kayıplara neden olmaktır. Bununla birlikte, büyük kentsel alanları tehdit etmek, muhtemel katliamı kabul eden Taliban'ın stratejik kararı gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

Çok sayıda Afgan'ın ülkeden ayrılmaya çalıştığını söyleyen Lyons, "Bu yıl, hem düzensiz hem de yasal yollardan göç edenlerin sayısının 2 katına çıkmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Afganistan'ın BM Büyükelçisi Ghulam Isaczai de Güvenlik Konseyi'ne "felaketi önlemek" için harekete geçme çağrısında bulunarak, "Ülkemizin neredeyse yarısında Taliban ve yabancı terörist ortaklarının ağır insan hakları ihlallerine ilişkin raporlar var. Taliban'ın saldırdığı şehirlerde yaşayanların güvenliği konusunda son derece endişeliyiz" dedi.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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