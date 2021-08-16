BM, Afganistan'da Taliban ve diğer taraflara itidal ile sivillerin korunması çağrısı yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BM, Afganistan'da Taliban ve diğer taraflara itidal ile sivillerin korunması çağrısı yaptı

BM, Afganistan'da Taliban ve diğer taraflara itidal ile sivillerin korunması çağrısı yaptı
Anadolu Ajansı / Betül Yürük - Haberler | Güncel

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Afganistan'daki gelişmelerden "derin endişe" duyduğunu belirterek, Taliban'a ve diğer taraflara itidal ile sivillerin korunması çağrısı yaptı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Afganistan'daki gelişmelerden "derin endişe" duyduğunu belirterek, Taliban'a ve diğer taraflara itidal ile sivillerin korunması çağrısı yaptı.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Guterres, çatışmaların binlerce kişiyi evlerini terk etmeye zorladığına ve ciddi insan hakları ihlalleri haberlerinin gelmeye devam ettiğine dikkati çekti.

Afganistan'da özellikle kız çocukları ile kadınların durumundan endişe duyduğunu ve zor kazanılmış haklarının korunması gerektiğini ifade eden Guterres, Taliban'a ve diğer taraflara itidal ile sivillerin korunması çağrısı yaptı.

Uluslararası insani hukuka saygı duyulması, hak ve özgürlüklerin korunması çağrısı da yapan Guterres, insani yardımlara duyulan ihtiyacın da büyüdüğünü, tarafların yardımların engelsiz erişimine izin vermesi gerektiğini vurguladı.

Öte yandan BM Güvenlik Konseyi Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin ardından yarın acil toplanacak.

Taliban'ın ülkeye hakim olma süreci

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan çekilme süreci başladı.

Anlaşma yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair bir hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeyi, son bir ayda da vilayet merkezlerini hızla ele geçirdi.

Başkent Kabil çevresini kuşatan Taliban, kenar mahallelere girmeye başlarken hükümete yönetimi ve başkenti barışçıl şekilde devir çağrıları yaptı.

Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesi ve hükümet güçlerinin başkentten ayrılmasıyla Taliban kenti tümüyle kontrolüne almaya başladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Afganistan'daki gelişmelerden 'derin endişe' duyduğunu belirtti, Taliban'a ve diğer taraflara itidal ile...
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Afganistan'daki gelişmelerden "derin endişe" duyduğunu belirtti, Taliban'a ve diğer taraflara itidal ile...
BM Güvenlik Konseyi, Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin ardından yarın acil toplanacak.
BM Güvenlik Konseyi, Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin ardından yarın acil toplanacak.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mahmut Özer Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Alişan Müge Anlı Şahan Gökbakar Mohammed Al Saloussi
Spor Muslera Mert Günok Mete Gazoz Busenaz Sürmeneli Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
BM, Afganistan'da Taliban ve diğer taraflara itidal ile sivillerin korunması çağrısı yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.8.2021 00:06:47. #1.15#

title