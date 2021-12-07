BM: Afganistan'da son haftalarda ülkeyi terk edenlerin sayısı artmaya başladı - Haberler
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BM: Afganistan'da son haftalarda ülkeyi terk edenlerin sayısı artmaya başladı

AA / Betül Yürük - Haberler | Güncel
BM: Afganistan'da son haftalarda ülkeyi terk edenlerin sayısı artmaya başladı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Afganistan'da son haftalarda ülkeyi terk etmeye çalışanların sayısının arttığı ve ekonomik çöküşün komşu ülkeler ile ötesine daha büyük bir kaçışı tetikleyeceği uyarısı yaptı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Afganistan'da son haftalarda ülkeyi terk etmeye çalışanların sayısının arttığı ve ekonomik çöküşün komşu ülkeler ile ötesine daha büyük bir kaçışı tetikleyeceği uyarısı yaptı.

Grandi, BM Güvenlik Konseyine brifinginde, Afganistan'daki durumun yeni mülteci krizine neden olabileceğine dikkati çekti.

Afganistan'da 23 milyon kişinin aşırı derecede açlık seviyelerinde yaşadığını, barınma, temiz içme suyu ve sağlık hizmetlerine erişim sıkıntısı ile karşı karşıya olduğunu belirten Grandi, çatı 3,5 milyon kişinin çatışmalar yüzünden yerinden edilebileceğini ifade etti.

Grandi, insani yardımlarla ekonominin kurtarılamayacağını vurgulayarak, "Afganistan'da bu temel sorun karşısındaki yavaş ilerleyiş çok riskli." dedi.

Ayrıca Grandi, "Son haftalarda ülkeyi terk etmeye çalışan Afganların sayısında artış gördük. Devlet ve ekonomideki daha derin ve büyük bir patlamanın komşu ülkelere, hatta ötesine çok daha büyük kaçışı tetikleyeceğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.

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AA / Betül Yürük - Son Dakika Haberleri

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