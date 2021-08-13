BM: Afganistan'da çatışmalarda yerinden edilenlerin Kabil'e kaçışı sürüyor
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BM: Afganistan'da çatışmalarda yerinden edilenlerin Kabil'e kaçışı sürüyor

BM: Afganistan'da çatışmalarda yerinden edilenlerin Kabil'e kaçışı sürüyor
Anadolu Ajansı / Betül Yürük - Haberler | Güncel

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Afgan güçleri ve Taliban arasında devam eden çatışmalarda yerinden edilenlerin başkent Kabil'e kaçışının sürdüğünü bildirdi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Afgan güçleri ve Taliban arasında devam eden çatışmalarda yerinden edilenlerin başkent Kabil'e kaçışının sürdüğünü bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, "Ülke genelindeki çatışmalar nedeniyle diğer büyük kentlerden çok sayıda kişi emniyeti için Kabil'e geliyor." dedi.

Temmuz ayının başından beri yerinden edilen ve Kabil'e gelenlerin sayısının 10 bin 350 bini aştığını söyleyen Dujarric, çoğunun açık alanlarda kaldığına dikkati çekti.

Duijarric, Kabil'e gönderilen insani yardım çalışanlarının sahadaki durumu değerlendirdiğini ve yerinden edilen 6 bin 900'e yakın kişiye gıda, su ve hijyen malzemeleri sağladığını söyledi.

ABD'nin Afganistan'dan çekilme kararı alması ve Afgan yönetiminin Taliban'la barış görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Taliban saldırıları hız kazandı. Taliban, hazirandan itibaren onlarca ilçeyi ele geçirdikten sonra kuşatmaya aldığı vilayet merkezlerine yöneldi.

Afganistan-İran sınırındaki Nimroz vilayet merkezi Zaranc, Taliban'ın ele geçirdiği ilk vilayet merkezi oldu. Ardından çoğu kuzey ve güneyde olmak üzere 18 vilayet merkezinde Afgan güvenlik güçleri, Taliban'a karşı kontrolü kaybetti. Kabil yönetimi halen 16 vilayet merkezinde hakim durumda.

Çatışmaların son aylarda yoğunlaşması sivil kayıplarını ve göçleri artırdı.

BM'ye göre, 2021'in ilk yarısında Afganistan'da 1659 sivil hayatını kaybederken, son bir ayda 1000'den fazla sivil yaşamını yitirdi.

Afganistan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu, mayıs başından ağustosa kadar yaklaşık 1 milyon sivilin evlerinden olduğunu açıkladı.

BM, 18 milyon Afgan'ın insani yardıma ihtiyaç duyduğunu bildiriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

Afganistan'ın merkezi ve güneyinde 3 vilayet merkezi daha Taliban kontrolüne geçti
Afganistan'ın merkezi ve güneyinde 3 vilayet merkezi daha Taliban kontrolüne geçti
Afgan hükümet güçlerinin son 8 günde Taliban'a karşı kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı Trinkot, Kalat ve Pul-i Alem ile 18'e yükseldi.
Afgan hükümet güçlerinin son 8 günde Taliban'a karşı kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı Trinkot, Kalat ve Pul-i Alem ile 18'e yükseldi.
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