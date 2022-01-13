BM: Afganistan'da bebekler kardeşleri aç kalmasın diye satılıyor

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ekonomisi çökmek üzere olan Afganistan'da bebeklerin "kardeşleri aç kalmasın diye" satıldığını belirterek Dünya Bankasına, dondurulan 1,2 milyar doları serbest bırakması çağrısı yaptı.

Guterres, BM Genel Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Afgan halkına yardım etmek için zamanla yarışıyoruz." dedi.

Afgan ekonomisinin çökmek üzere olduğu uyarısı yapan Guterres, "Bebekler kardeşleri aç kalmasın diye satılıyor... İnsanlar ısınmak için eşyalarını yakıyor." ifadelerini kullandı.

BM'nin Afganistan'a yardım için bu yıl 5 milyar dolara ihtiyacı olduğunu belirten Guterres, dondurucu soğukların ve Afganistan'ın mal varlıklarının dondurulmasının Afgan halkı için ölümcül olduğunu söyledi.

Guterres, "Böylesine acil bir durumda hayat ve ekonomiyi kurtaracak paranın kullanılmasını engelleyen kural ve koşullar askıya alınmalı. Uluslararası fonların kamu çalışanlarının maaşlarının ödenmesi ve sağlık, eğitim hizmeti veren Afgan kurumlarına yardım için kullanılmasına izin verilmeli." diye konuştu.

?Afganistan Merkez Bankası'nın desteklenmesi ve Afgan döviz rezervlerinin koşullu serbest bırakılması için bir yol belirlenmesi gerektiğini belirten Guterres, Dünya Bankasına ise Afganistan'ın dondurulan 1,2 milyar dolarını serbest bırakması çağrısı yaptı

Guterres, Taliban'a ise kadın ve kız çocuklarının temel insan haklarının korunması çağrısında bulundu.

AA / Betül Yürük - Son Dakika Haberleri

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