BM, Afgan vatandaşlarının sınır dışı edilmemesi için devletlere çağrıda bulundu
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BM, Afgan vatandaşlarının sınır dışı edilmemesi için devletlere çağrıda bulundu

BM, Afgan vatandaşlarının sınır dışı edilmemesi için devletlere çağrıda bulundu
Anadolu Ajansı / Bayram Altuğ - Haberler | Güncel

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), talepleri reddedilen sığınmacılar da dahil Afgan vatandaşlarının sınır dışı edilmesinin önüne geçmek için devletlere yönelik tavsiye niteliğinde bildiri yayımladı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), talepleri reddedilen sığınmacılar da dahil Afgan vatandaşlarının sınır dışı edilmesinin önüne geçmek için devletlere yönelik tavsiye niteliğinde bildiri yayımladı.

Taliban'ın son bir ayda Afganistan'da vilayet merkezlerine ve 15 Ağustos'ta da başkent Kabil'e hakim olmasının ardından, BMMYK özellikle Avrupa ülkelerindeki Afgan sığınmacıların iade edilmemesi için çağrıda bulundu.

BMMYK sözcülerinden Shabia Mantoo, kadınlar ve genç kızlar başta olmak üzere Afganistan'daki sivillere yönelik insan hakları ihlallerinden endişe duymaya devam ettiklerini söyledi.

Mantoo, Afgan hükümeti, uluslararası örgütler veya uluslararası askeri güçlerle şu anda ve geçmişte bir ilişkisi olduğu algılanan kişilerin güvenliğinden de kaygı duyduklarını ifade etti.

Afganistan'ın büyük bölümünde güvenlik ve insan hakları durumundaki hızlı bozulmanın ardından ortaya acil insani bir durum çıktığını vurgulayan Mantoo, "BMMYK, daha önce uluslararası yardıma ihtiyacı olmadığı belirlenen Afgan vatandaşlarının zorla geri gönderilmesini durdurması için devletlere çağrıda bulunuyor." dedi.

Mantoo, BMMYK'nin, talepleri reddedilen sığınmacılar da dahil Afgan vatandaşlarının ülkelerine zorla geri gönderilmesini engellemek için tavsiye niteliğinde "a non-return advisory" başlığıyla bir bildiri yayımladığını kaydetti.

Sözcü Mantoo, Belçika, Finlandiya, Fransa, Almanya, İrlanda, Danimarka, Hollanda, Norveç, İsveç ve İsviçre gibi ülkelerin Afgan sığınmacıların sınır dışı edilmesini durdurduğunu sözlerine ekledi.

Afgan yaralılar tedavi ediliyor

Öte yandan, Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nden (ICRC) yapılan açıklamada, Afganistan'da çatışmalar sırasında yaralanan 40 binden fazla kişinin haziran ayından bu yana ICRC tarafından desteklenen sağlık kuruluşlarında tedavi edildiğini bildirdi.

Komite, bu ay içinde ise şimdiye kadar 7 bin 600 Afganlının tedavisinin tamamlandığını duyurdu.

ICRC Genel Direktörü Robert Mardini, ülkedeki yaralıların tedavilerine ilişkin, "Koğuşlarımızın uzuvlarını kaybetmiş çocuklar, genç erkekler ve kadınlarla dolu olduğunu görmek yürek parçalayıcı." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Altuğ

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