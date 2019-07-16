BM Açlık Raporu: Dünya genelinde 821 milyon kişi açlık tehdidi altında

Birleşmiş Milletler'in (BM) yayınladığı 2019 Dünyada Gıda Güvenliği ve Beslenme Raporu'na göre 821 milyon kişi açlık tehdidi altında.

BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve diğer BM örgütleri tarafından ortak yayınlanan açlık raporuna göre 2018'de, dünya genelinde 821 milyondan fazla kişi açlık, gıda güvencesizliği, dengesiz beslenme gibi sebeplerle mağdur oldu. Euronews.com'da Görüntüle