BM Açıkladı: Afrika Koronavirüs Karşısında Yenik Düşebilir! Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomi Komisyonu (UNECA) tarafından yapılan açıklamada, koronavirüs salgınıyla ilgili önlemlerin yeterli seviyede alınmaması durumunda Afrika'da 300,000 ila 3,300,000 kişinin ölebileceği ifade edildi.

Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomi Komisyonu (UNECA) tarafından yapılan açıklamada, koronavirüs salgınıyla ilgili önlemlerin yeterli seviyede alınmaması durumunda Afrika'da 300,000 ila 3,300,000 kişinin ölebileceği ifade edildi. İşte Afrika koronavirüs raporu!

Afrika Koronavirüs ile Mücadele Edebilir mi?

UNECA tarafından yayımlanan raporda, koronavirüs yayılımının kontrol altına alınması durumunda dahi ekonomik etkilerinin kaçınılmaz olduğu vurgulandı. Raporda Afrika'da yaşayan insanların yaşam koşullarına da değinildi. Nüfusun yüzde 56'sının kalabalık kenar mahallalerde, kısıtlı imkanlarla yaşadığı belirtilirken sadece yüzde 34'lük kesimin en temel ihtiyaç olan el yıkama şartlarına sahip olduğu ifade edildi. Alınacak önlemlerin yeterli boyutlarda olmaması durumunda en az 300,000 kişinin hayatını kaybedebileceğine değinilirken hükümetlerin, sağlık ve sosyal ihtiyaçların karşılanması için yüz milyar dolarlık bir bütçeye sahip olması gerektiği vurgulandı. Koronavirüsü salgını nedeniyle ekonomik büyümelerde yüzde 1.8 ile yüzde 3.1 arasında bir yavaşlama beklenildiği de rapora eklendi. Koronavirüs Önlemlerine Uymayan Kişiler Yetkililer Tarafından Öldürüldü

UNECA raporunda Afrika'da çalışan kişilerin yaklaşık yüzde 71'inin kayıt dışı çalıştığını belirtti. Bu durumda kişilerin evden çalışmalarının mümkün olmadığı ifade edilirken koronavirüsü salgını nedeniyle yirmi yedi milyon kişinin aşırı yoksulluk yaşayabileceği belirtildi.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin gerçekleştirdiği açıklamaya göre kıtada 18 bin 333 koronavirüsü vakası görüldü ve 962 ölüm kaydedildi. Bunun yanı sıra kıtada alınan sokağa çıkma yasağına uymayan Nijerya'da 18, Kenya'da 12 toplam 30 kişinin görevliler tarafından öldürüldüğü ifade edildi. Şu ana kadar 442 koronavirüsü vakası görülen Nijerya'da 12 kişinin hastalık nedeniyle hayatını kaybettiği, 18 kişinin ise kurallara uymadıkları gerekçesiyle güvenlik görevlileri tarafından öldürüldüğü belirtildi.