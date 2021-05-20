BM ABD Temsilcisi Linda Thomas, BM Genel Kurulu'nun Filistin'e ilişkin toplantısında, İsrail ve Filistin arasında barışın sağlanabilmesi için ABD'nin...

BM ABD Temsilcisi Linda Thomas, BM Genel Kurulu'nun Filistin'e ilişkin toplantısında, İsrail ve Filistin arasında barışın sağlanabilmesi için ABD'nin her diplomatik çabayı savunmaya devam edeceğini ifade etti.