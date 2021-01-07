BM, ABD Kongresinin işgalinden "derinden rahatsız"
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BM, ABD Kongresinin işgalinden "derinden rahatsız"

07.01.2021 23:29 | Son Güncelleme: 07.01.2021 23:32
BM, ABD Kongresinin işgalinden

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, ABD'nin başkenti Washington'da ABD Başkanı Donald Trump destekçilerinin polis barikatını aşarak Kongre binasına zorla girmesiyle çıkan olaylardan "derin rahatsızlık duyduklarını" bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, ABD'nin başkenti Washington'da ABD Başkanı Donald Trump destekçilerinin polis barikatını aşarak Kongre binasına zorla girmesiyle çıkan olaylardan "derin rahatsızlık duyduklarını" bildirdi.

Bachelet, yaptığı yazılı açıklamada, Trump yanlılarının Kongre binasını basmasını kınadı.

İsim vermeden Trump'a tepki gösteren Bachelet, ABD Kongre binasına dün yapılan baskının, liderlerin "şiddet ve nefret kışkırtmasına" örnek teşkil ettiğini vurguladı.

Bachelet, binaya yapılan saldırıdan derin rahatsızlık duyduklarını belirterek, "ABD Başkanı da dahil olmak üzere siyasi yelpazenin her yerinden liderleri yanlış ve tehlikeli anlatıları reddetmeye ve destekçilerini de bunu yapmaya teşvik etmeye çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

Olaylarda medya mensuplarının karşılaştığı ciddi tehditleri ve mallarına zarar verilmesini de "dehşetle" izlediklerini aktaran Bachelet, olayların kapsamlı şekilde soruşturulması yönünde gelen çağrıları desteklediklerini kaydetti.

4 kişi hayatını kaybetmişti

ABD Kongresi dün Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu oylamasını onaylamak üzere toplanırken, Başkan Donald Trump, Beyaz Saray önünde miting düzenlemişti.

Mitingin ardından Kongre binasına yürüyen binlerce Trump destekçisi gösterici ile polis arasında çatışmalar yaşanmış ve polis barikatlarını aşan bazı göstericiler, Kongre binasına girmişti.

Yaşanan olaylarda 4 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Altuğ

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