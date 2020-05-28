BM, ABD'de polis tarafından öldürülen siyahi gencin ölümünü kınadı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

BM, ABD'de polis tarafından öldürülen siyahi gencin ölümünü kınadı

Birleşmiş Milletler, (BM) ABD'de polis tarafından öldürülen siyahi gencin ölümünü kınadı.

BM, ABD'de polis tarafından öldürülen siyahi gencin ölümünü kınadı
28.05.2020 23:10 | Son Güncelleme: 28.05.2020 23:15

Birleşmiş Milletler, (BM) ABD'de polis tarafından öldürülen siyahi gencin ölümünü kınadı.

ABD'de dün Minneapolis kentinde polis tarafından öldürülen siyahi genç George Floyd için binlerce kişi sokaklara çıkarak, protesto düzenledi. Birleşmiş Milletler, (BM) ABD'de polis tarafından öldürülen siyahi genç Floyd'un ölümünü kınadı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, yaptığı açıklamada "ABD'de polis memurları ve toplum üyeleri tarafından silahsız Afro-Amerikalıların öldürüldüğü uzun bir çizginin devamı. Bu tür ölümlerin önüne geçilebilmesi için ABD'deki prosedür ve sistemin değişmesi gerektiği ve her şeyden daha önemlisinin, aşırı güç kullanımına başvuran polis memurlarının işlenen suçlardan yargılanması ve ceza alması gerekli" dedi. Bachelet, "Polis, aşırı güç kullanarak mevcut durumu daha fazla tırmandırmaması gerekiyor" ifadelerini kullandı. Yüksek Komiser, ABD makamları, bu tür polis cinayetleri durdurmak veya gerçekleştirildiğinde adaletin yerini bulması için ciddi önlemler alması gerektiğini belirterek, şiddet ve mülke zarar vermenin polis vahşeti ve gizli ırkçılık problemlerini asla çözmeyeceğini ifade etti. Bachelet, göstericileri şiddete değil barışçıl şekilde hareket etme çağrısında bulundu.

Minneapolis Belediye Başkanı yardım istedi

Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey, polis tarafından boğularak öldürülen Floyd için yapılan protestolarının önüne geçilebilmesi için Minnesota Ulusal Muhafız Güçlerinin görevlendirilmesi çağrısında bulundu. Belediye Başkanı, olayların daha fazla büyümesine asla izin vermeyeceklerini açıkladı. Başkanın çağrısı üzerine Minnesota Valiliği, Minneapolis'te polise yardımcı olması için bölgeye Ulusal Muhafız güçlerinin gönderileceğini duyurdu. - NEW YORK

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya mesajı Yunan basınında ses getirdi Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya mesajı Yunan basınında ses getirdi
Son Dakika: Hafta sonu 15 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu Haber
Son Dakika: Hafta sonu 15 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu
Canlı yayında yöneltilen 'Kürtçe' sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar Haber
Canlı yayında yöneltilen "Kürtçe" sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar
ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı Haber
ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı
Fuhuş için anlaştığı kadını boş arazide öldüren zanlı: Telefonumu çalıp bana saldırdı Haber
Fuhuş için anlaştığı kadını boş arazide öldüren zanlı: Telefonumu çalıp bana saldırdı
Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan'a teslim etmek istiyor Haber
Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan'a teslim etmek istiyor
'10 milyon liram olsa müziği bırakırım' diyen İrem Derici'ye para yağdı
"10 milyon liram olsa müziği bırakırım" diyen İrem Derici'ye para yağdı
Doğum yapan kadını aracı pislenmesin diye taksisinden indiren şoföre ev hapsi cezası verildi
Doğum yapan kadını aracı pislenmesin diye taksisinden indiren şoföre ev hapsi cezası verildi
Nissan, Barselona'daki fabrikasını kapatıyor
Nissan, Barselona'daki fabrikasını kapatıyor
Karabük'te 13 gün sonra koronavirüs vakası görüldü
Karabük'te 13 gün sonra koronavirüs vakası görüldü
Bakanlık, kendisini uzman çavuş olarak tanıtıp 43 kadına cinsel saldırıda bulunan 'uzman sapık' için harekete geçti
Bakanlık, kendisini uzman çavuş olarak tanıtıp 43 kadına cinsel saldırıda bulunan "uzman sapık" için harekete...
ABD'li perakende şirketi Tuesday Morning, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusu yaptı
ABD'li perakende şirketi Tuesday Morning, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusu yaptı
Profesör uyardı! Camilerde virüsü yayacak tekbir gibi yüksek sesli konuşmalar alçak tondan yapılmalı
Profesör uyardı! Camilerde virüsü yayacak tekbir gibi yüksek sesli konuşmalar alçak tondan yapılmalı
Bingöl'de vatandaşlar, düşen gök taşını aramak için sokaklara döküldü
Bingöl'de vatandaşlar, düşen gök taşını aramak için sokaklara döküldü
Şarkıcı Sinan Özen'in yenidoğan bebeği 6. kez ameliyat oldu
Şarkıcı Sinan Özen'in yenidoğan bebeği 6. kez ameliyat oldu
ABD'deki ırkçılık karşıtı protestolar, şiddet eylemlerine dönüştü
ABD'deki ırkçılık karşıtı protestolar, şiddet eylemlerine dönüştü
Antalyalı vatandaşın klimalı kümeste beslediği güvercinlerin değeri 200 bin lira
Antalyalı vatandaşın klimalı kümeste beslediği güvercinlerin değeri 200 bin lira
Buğdayda verim artınca çiftçi hasada kurban keserek başladı
Buğdayda verim artınca çiftçi hasada kurban keserek başladı
Son Dakika: Salgında ölüm oranları açıklandı! Türkiye dünya devlerine taş çıkarttı
Son Dakika: Salgında ölüm oranları açıklandı! Türkiye dünya devlerine taş çıkarttı
Türkiye çay ihracatından yılın ilk dört ayında 5,2 milyon dolar kazandı
Türkiye çay ihracatından yılın ilk dört ayında 5,2 milyon dolar kazandı
Son Dakika: İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümü nedeniyle yarın Ayasofya'da Fetih Suresi okunacak
Son Dakika: İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümü nedeniyle yarın Ayasofya'da Fetih Suresi okunacak
ABD Başkanı Trump'tan 100 bini aşan ölümlerle ilgili açıklama: Oldukça üzücü bir kilometre taşına ulaştık
ABD Başkanı Trump'tan 100 bini aşan ölümlerle ilgili açıklama: Oldukça üzücü bir kilometre taşına ulaştık
Aile hekimleri korona sonrasında nasıl hizmet verecek? Yeni dönem başladı
Aile hekimleri korona sonrasında nasıl hizmet verecek? Yeni dönem başladı
TFF, Süper Lig'in 12 Haziran'da başlaması kararını resmileştirdi
TFF, Süper Lig'in 12 Haziran'da başlaması kararını resmileştirdi
Ordu Valisi Seddar Yavuz: İlimizde pozitif vakalarda artış var
Ordu Valisi Seddar Yavuz: İlimizde pozitif vakalarda artış var
Afyonkarahisar'ın Kumalar Yaylası'na haziran ayına 3 gün kala kar yağdı
Afyonkarahisar'ın Kumalar Yaylası'na haziran ayına 3 gün kala kar yağdı
Sevgilisinin kafasında içki şişesi kırdı, hırsını alamayıp bıçakladı! Savunması olay kadar ilginç değil
Sevgilisinin kafasında içki şişesi kırdı, hırsını alamayıp bıçakladı! Savunması olay kadar ilginç değil
Denizde vahşet anları kamerada! Köpek balığını mızrakla defalarca vurarak katlettiler
Denizde vahşet anları kamerada! Köpek balığını mızrakla defalarca vurarak katlettiler
Son Dakika: Şehirler arası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamen kaldırılacak
Son Dakika: Şehirler arası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamen kaldırılacak
Boşanma aşamasındaki karısının 'mahrem' fotoğraflarını akrabalarına gönderdi
Boşanma aşamasındaki karısının "mahrem" fotoğraflarını akrabalarına gönderdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Naci Bostancı Mustafa Destici Alparslan Türkeş Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Ersin Korkut Orhan Gencebay Mehmet Ali Erbil
Spor Arda Turan İlhan Cavcav Sergen Yalçın Michael Jordan Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Kadın Kabine Haziran Fenerbahçe
Şu an buradasınız: BM, ABD'de polis tarafından öldürülen siyahi gencin ölümünü kınadı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.5.2020 23:16:13. #1.15#
title