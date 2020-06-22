BM 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen Volkan Bozkır, kabul konuşması yaptı: (2)
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

BM 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen Volkan Bozkır, kabul konuşması yaptı: (2)

Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır, "Bas¸kanlıgˆımın temel ilkeleri tarafsızlık, etkinlik, s¸effaflık ve ayrım go¨zetmeme olacaktır.

BM 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen Volkan Bozkır, kabul konuşması yaptı: (2)
22.06.2020 23:31 | Son Güncelleme: 23.06.2020 00:28

Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır, "Bas¸kanlıgˆımın temel ilkeleri tarafsızlık, etkinlik, s¸effaflık ve ayrım go¨zetmeme olacaktır. Go¨rev su¨rem boyunca, Birles¸mis¸ Milletlerin u¨c¸ temel unsuru olan, barıs¸ ve gu¨venlik, su¨rdu¨ru¨lebilir kalkınma ve insan haklarına, es¸it ve dengeli bic¸imde o¨nem verecegˆim. Bu kavramların, Birles¸mis¸ Milletler binasının dıs¸ındaki du¨nyayla olan bagˆlantısını go¨zden kac¸ırmayacagˆım." dedi.

Bozkır, video konferans yöntemiyle düzenlenen göreve başlama töreninde yaptığı kabul konuşmasında, go¨rev su¨resi boyunca ofisinin kapılarının tu¨m u¨ye u¨lkelere ac¸ık olacağını kaydetti.

Hayat kos¸ulları normale do¨ner do¨nmez u¨ye u¨lkelerin temsilcileriyle, mesleki ve sosyal amac¸larla, fiziki olarak bulus¸mayı amaçladığını dile getiren Bozkır, 74. Genel Kurul Başkanı Tijjani Muhammad-Bande'ye beklenmedik bic¸imde zorlu gec¸en Birles¸mis¸ Milletler 74. Genel Kurul Balkanlıgˆı go¨revini bas¸arıyla yerine getirdigˆi ic¸in takdirlerini iletti.

Bozkır, Bande'nin ortaya koydugˆu dirayetli ve sogˆukkanlı yaklas¸ımın, bu zorlu zamanlarda mesafe kat edilmesine yardımcı olduğunu aktararak, sorunsuz ve verimli bir gec¸is¸ su¨reci ic¸in, o¨nu¨mu¨zdeki do¨nemde Bande ve ofisiyle yakın is¸ birligˆini su¨rdu¨rmeye hazır olduğunu söyledi.

Du¨nyanın farklı yerlerinde insani krizler, c¸ok sayıda can kaybına neden olan c¸atıs¸malar ve Kovid-19 dahil, ciddi ve acil sorunlarla kars¸ı kars¸ıya bulunduklarına vurgu yapan Bozkır, şöyle devam etti:

"Bu ku¨resel sorunlar, ku¨resel c¸o¨zu¨mleri gerektiriyor. Ku¨resel c¸o¨zu¨mler bulabilmenin en etkili yolu ise, c¸ok taraflılık ilkesine tam bagˆlılıktan gec¸iyor. Birles¸mis¸ Milletler Genel Kurulu, 'du¨nyanın parlamentosu' olarak, c¸ok taraflılık c¸abalarımızı yo¨nlendirmek ic¸in en elveris¸li konumdadır. Bu nedenle, Birles¸mis¸ Milletler u¨yelerine bas¸kanlık etmek bu¨yu¨k bir sorumluluk. Bunun farkındayım ve bu bu¨yu¨k sorumluluk yu¨klu¨ o¨nemli go¨revi yerine getirmek ic¸in her tu¨rlu¨ gayreti go¨sterecegˆim. U¨ye u¨lkeler, sivil toplum ve digˆer uluslararası kurulus¸lar arasında gu¨ven ve uyumu tesis etmek ve bunu sagˆlamlas¸tırmak ic¸in c¸alıs¸acagˆım. C¸abalarımın merkezinde uzlas¸ı arayıs¸ı olacak. Mu¨mku¨n oldugˆu oranda Genel Kurul Bas¸kanı'nın moral otoritesi ve gu¨cu¨nu¨ kullanacagˆım. Bas¸kanlıgˆımın temel ilkeleri tarafsızlık, etkinlik, s¸effaflık ve ayrım go¨zetmeme olacaktır. Go¨rev su¨rem boyunca, Birles¸mis¸ Milletlerin u¨c¸ temel unsuru olan, barıs¸ ve gu¨venlik, su¨rdu¨ru¨lebilir kalkınma ve insan haklarına, es¸it ve dengeli bic¸imde o¨nem verecegˆim. Bu kavramların, Birles¸mis¸ Milletler binasının dıs¸ındaki du¨nyayla olan bagˆlantısını go¨zden kac¸ırmayacagˆım."

Bozkır, üzerinde o¨zellikle c¸aba go¨stermek niyetinde oldugˆu konuları çok taraflılık, Birles¸mis¸ Milletlerin 75. yıl do¨nu¨mu¨, en savunmasız u¨lkeler agˆırlıklı olmak u¨zere, "insani gu¨ndem"de o¨ngo¨ru¨len beklentilerin sonuc¸landırılmasının sagˆlanması, kalkınma yolunda o¨zel duruma sahip u¨lkeler, cinsiyet es¸itligˆi ve kadınların konumunun gu¨c¸lendirilmesi olarak sıraladı.

Bugu¨n, daha o¨nce emsali go¨ru¨lmemis¸ bir ku¨resel sorunla kars¸ı kars¸ıya olunduğunu dile getiren Bozkır, "Kovid-19 bir sagˆlık krizi oldugˆu kadar, insani bir krizdir. Aynı zamanda, sosyal, siyasi ve ekonomik neticeleri ve insan hakları u¨zerinde olumsuz yansımaları bulunan bir tehdittir. Pandemiye kars¸ı mu¨s¸terek mu¨cadelemizde, Birles¸mis¸ Milletlerin temel diregˆi 3 organ olarak, o¨ncelikle en savunmasızların o¨zel ihtiyac¸larına odaklanmalıyız. Onlara c¸ok daha gu¨c¸lu¨ bir s¸ekilde ulas¸abilmeli, hepimizin gu¨venligˆi ic¸in her birimizin gu¨ven ic¸inde olması gerektigˆini unutmamalıyız. Bu kapsamda, Genel Kurul Bas¸kanlıgˆım zarfında, Kovid-19'la mu¨cadelede Birles¸mis¸ Milletlerin temel giris¸imleri olan 'Ku¨resel I·nsani Yardım Planı' ile 'Yardım ve I·yiles¸tirme Fonu' ve bunların '2030 Gu¨ndemi' c¸erc¸evesinde uygulanması o¨nceliklerim olacaktır." değerlendirmelerinde bulundu.

Bozkır, konuşmasında Kovid-19'un yarattıgˆı zorluklar kars¸ısında Birles¸mis¸ Milletler S¸artını uygulamak ve insanların, bas¸ta Birles¸mis¸ Milletler olmak u¨zere uluslararası kurumlara inancını tazelemenin de kritik o¨nem taşıdığına işaret etti.

Birles¸mis¸ Milletler Genel Kurulu dahil olmak u¨zere, o¨rgu¨tu¨n normal is¸leyis¸ine yakın zamanda do¨nebilmeyi ve sagˆlık ic¸in gerekli tedbirleri alarak fiziki katılımlı toplantılar yapabilmeyi umduğunu aktaran Bozkır, konuşmasını şöyle sonlandırdı:

"Digˆer taraftan, mevcut s¸artlarda, Birles¸mis¸ Milletler 75. Genel Kurulu o¨ncelik listesini go¨zden gec¸irmemiz ve yeniden du¨zenlememiz gerekebilecektir. Bu tabiatıyla u¨ye u¨lkelerin yo¨nlendirecegˆi ve birlikte karar alacagˆı bir su¨rec¸tir. Bas¸kan olarak, yetkim c¸erc¸evesinde ben de bu c¸abalara destek vermeye hazır olacagˆım. Birles¸mis¸ Milletler Genel Kurulu, uluslararası toplumun mu¨s¸terek vicdanı ve iradesini yansıtmaktadır. Bu c¸erc¸evede, so¨zlerime, tu¨m u¨ye u¨lkelerin es¸it so¨z hakkına sahip oldugˆu yegane Birles¸mis¸ Milletler organına bas¸kanlık edecek olmamın, benim ic¸in bu¨yu¨k bir onur ve ayrıcalık oldugˆunu vurgulayarak son vermek istiyorum. Birles¸mis¸ Milletler 75. Genel Kurul Bas¸kanı olarak go¨rev yapmayı sabırsızlıkla bekliyorum."

(Bitti)

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye'nin Libya'daki rolünden rahatsız olan Macron'dan küstah sözler: Türkiye'ye tavrımız sert olacak Haber
Türkiye'nin Libya'daki rolünden rahatsız olan Macron'dan küstah sözler: Türkiye'ye tavrımız sert olacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! YKS ve Kurban Bayramı için ek tedbir sinyali Haber
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! YKS ve Kurban Bayramı için ek tedbir sinyali
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Instagram'da 10 milyon takipçiye ulaşan ilk Türk siyasetçi oldu Haber
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Instagram'da 10 milyon takipçiye ulaşan ilk Türk siyasetçi oldu
Çaresiz babanın feryadı yürek dağladı: Kızım 'baba korkuyorum bizi kurtarın' diye yalvardı Haber
Çaresiz babanın feryadı yürek dağladı: Kızım 'baba korkuyorum bizi kurtarın' diye yalvardı
İtalyan Profesör Matteo Bassetti: Koronavirüs etkisini yitirdi, aşıya gerek kalmayabilir Haber
İtalyan Profesör Matteo Bassetti: Koronavirüs etkisini yitirdi, aşıya gerek kalmayabilir
Yunanistan'dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz'deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye'yi engelleyin Haber
Yunanistan'dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz'deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye'yi engelleyin
Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu
Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu
Yunan milletvekilinden çarpıcı itiraf: Türkiye'den korkuyoruz
Yunan milletvekilinden çarpıcı itiraf: Türkiye'den korkuyoruz
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği'nden araç alacakları üzecek açıklama: ÖTV indirimi beklemiyoruz
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği'nden araç alacakları üzecek açıklama: ÖTV indirimi beklemiyoruz
Meteoroloji, 3 il için sağanak, dolu ve hortum uyarısında bulundu
Meteoroloji, 3 il için sağanak, dolu ve hortum uyarısında bulundu
Nükleer silaha sahip Çin ve Hindistan arasında savaşın ayak sesleri! Çatışmada 20 Hint, en az 40 Çin askeri hayatını kaybetti
Nükleer silaha sahip Çin ve Hindistan arasında savaşın ayak sesleri! Çatışmada 20 Hint, en az 40 Çin askeri...
Gençlerin kayalıklarda bulup içinde para olabileceğini düşündüğü valizden ceset parçaları çıktı
Gençlerin kayalıklarda bulup içinde para olabileceğini düşündüğü valizden ceset parçaları çıktı
İstatistikler doğru sandığımız yanlışı yüzümüze vurdu! Maske kuralına yaşlılar uyuyor, gençler oralı bile değil
İstatistikler doğru sandığımız yanlışı yüzümüze vurdu! Maske kuralına yaşlılar uyuyor, gençler oralı bile değil
Ormanda ilişkiye girdiği kuzenini öldüren zanlı, cinayeti soğukkanlılıkla anlattı
Ormanda ilişkiye girdiği kuzenini öldüren zanlı, cinayeti soğukkanlılıkla anlattı
Birlikte binip sallandıkları hamak, iki kız kardeşin sonu oldu
Birlikte binip sallandıkları hamak, iki kız kardeşin sonu oldu
Beşiktaş'ta maske denetimi yapıldı, takmayanlara ceza yazıldı
Beşiktaş'ta maske denetimi yapıldı, takmayanlara ceza yazıldı
Tüm yurdu etkisi altına alan sağanak yağış önümüzdeki hafta da devam edecek: 12 il için uyarı
Tüm yurdu etkisi altına alan sağanak yağış önümüzdeki hafta da devam edecek: 12 il için uyarı
Yayıncı kuruluşun hesaplamasına göre G.Saray kalecisi Okan, topu 18.48 saniye elinde tuttu
Yayıncı kuruluşun hesaplamasına göre G.Saray kalecisi Okan, topu 18.48 saniye elinde tuttu
Kredi çekme umuduyla telefonuna gelen şifreyi söyleyen astsubay 8 bin lira dolandırıldı
Kredi çekme umuduyla telefonuna gelen şifreyi söyleyen astsubay 8 bin lira dolandırıldı
Annie Kilner, kendisini aldatan Kyle Walker'ı affedip evlenme teklifini kabul etti
Annie Kilner, kendisini aldatan Kyle Walker'ı affedip evlenme teklifini kabul etti
15 yaşındaki çocuk, 50 yaşındaki komşusunu bıçaklayarak öldürdü
15 yaşındaki çocuk, 50 yaşındaki komşusunu bıçaklayarak öldürdü
Son Dakika: Suudi Arabistan, koronavirüs nedeniyle bu yıl hac ibadeti için yurt dışından hacı kabul etmeyecek
Son Dakika: Suudi Arabistan, koronavirüs nedeniyle bu yıl hac ibadeti için yurt dışından hacı kabul etmeyecek
Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek
Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek
Koronavirüse sebep olan Çin yeni salgınlara davetiye çıkarıyor! Köpek eti festivali başladı
Koronavirüse sebep olan Çin yeni salgınlara davetiye çıkarıyor! Köpek eti festivali başladı
Samatya Hastanesi'ndeki yangını tedavi gören madde bağımlısı çıkardı
Samatya Hastanesi'ndeki yangını tedavi gören madde bağımlısı çıkardı
20 yıllık esnaf, iş yerinin önündeki çardakta intihar etti
20 yıllık esnaf, iş yerinin önündeki çardakta intihar etti
TBMM'ye gönderilen rapora göre, ölümle sonuçlanan obezite ameliyatlarının %77'sinde hekim hatası var
TBMM'ye gönderilen rapora göre, ölümle sonuçlanan obezite ameliyatlarının %77'sinde hekim hatası var
Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı
Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı
Engin Altan Düzyatan, Kuruluş Osman'a dahil olacak mı? İlk kez bu kadar net konuştu
Engin Altan Düzyatan, Kuruluş Osman'a dahil olacak mı? İlk kez bu kadar net konuştu
Ahmet Kutalmış Türkeş, Babalar Günü mesajında meydan okudu! Bahçeli çok kızacak
Ahmet Kutalmış Türkeş, Babalar Günü mesajında meydan okudu! Bahçeli çok kızacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Süleyman Soylu Abdülhamit Gül Binali Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Ebru Gündeş Hülya Avşar Serenay Sarıkaya
Spor Gökhan Gönül Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi Fernando Muslera
Daha Fazla Sel Bursa Ankara Gaziantep
Şu an buradasınız: BM 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen Volkan Bozkır, kabul konuşması yaptı: (2) - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.6.2020 00:28:06. #1.14#
title