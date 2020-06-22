BM 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen Volkan Bozkır, kabul konuşması yaptı: (1) Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır, go¨revi boyunca BM u¨yelerinin tamamını temsil edeceğini belirterek, "Her bir grubun ve u¨yelerinin beklenti ve...

Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır, go¨revi boyunca BM u¨yelerinin tamamını temsil edeceğini belirterek, "Her bir grubun ve u¨yelerinin beklenti ve go¨ru¨s¸leri, benim ic¸in es¸it derecede o¨nemli ve kıymetli olacaktır. Bu nedenle, 75. Genel Kurul Bas¸kanı olarak, Birles¸mis¸ Milletlerin ve u¨yelerinin arzu ve beklentilerine en uygun s¸ekilde go¨rev ifa edecegˆimden emin olabilirsiniz." dedi.

Bozkır, video konferans yöntemiyle düzenlenen göreve başlama töreninde yaptığı kabul konuşmasında, kendisini Genel Kurul Bas¸kanı sec¸en üye ülkelere teşekkür ederek, "Sizlerin gu¨venine ve destegˆine mazhar olmaktan bu¨yu¨k onur duyuyorum. U¨stelik bu saygın go¨revi, Birles¸mis¸ Milletlerin kurulus¸unun 75. yıl do¨nu¨mu¨nde u¨stlenecek olmak da bir ayrıcalık. Bu vesileyle, Cumhurbas¸kanımız Recep Tayyip Erdogˆan'a, bana olan gu¨veni, teveccu¨hu¨ ve bugu¨ne kadarki kesintisiz destegˆi ic¸in s¸u¨kranlarımı sunuyorum. Aynı s¸ekilde sec¸im su¨recimin bas¸ından sonuna kadar go¨sterdigˆi yakın ilgi ve gu¨c¸lu¨ destek ic¸in Dıs¸is¸leri Bakanımız Mevlu¨t C¸avus¸ogˆlu'na da ic¸ten tes¸ekku¨r ediyorum." diye konuştu.

Bozkır, diplomat ve siyasetc¸i olarak Türkiye'ye ve millete yaklas¸ık 50 yıldır hizmet ettiğini belirterek, bugu¨n ise, kendisi ic¸in yeni bir do¨nemin bas¸langıcı olduğunu söyledi.

BM Genel Kurulu'na bas¸kanlık edecek ilk Tu¨rk vatandas¸ı olmanın kendisi için bu¨yu¨k bir onur kaynagˆı olduğunu dile getiren Bozkır, şöyle devam etti:

"Genel Kurul Bas¸kanı olarak go¨revim boyunca Birles¸mis¸ Milletler u¨yelerinin tamamını temsil edecegˆim. Her bir grubun ve u¨yelerinin beklenti ve go¨ru¨s¸leri, benim ic¸in es¸it derecede o¨nemli ve kıymetli olacaktır. Bu nedenle, 75. Genel Kurul Bas¸kanı olarak, Birles¸mis¸ Milletlerin ve u¨yelerinin arzu ve beklentilerine en uygun s¸ekilde go¨rev ifa edecegˆimden emin olabilirsiniz. BM'nin iki temel organının yo¨neticileri olarak Genel Sekreter ve Genel Kurul Bas¸kanı'nın uyum ic¸inde c¸alıs¸ması gerektigˆine inanıyorum. Go¨rev su¨rem boyunca c¸alıs¸malarım, sizin gu¨ndeminizi ve o¨nceliklerinizi de tamamlayıcı nitelikte olacaktır. Birles¸mis¸ Milletler c¸alıs¸malarını mu¨mku¨n oldugˆunca daha etkili hale getirmeyi amac¸layan, o¨rgu¨tu¨n reformuna yo¨nelik gu¨ndeminizi, go¨revimin c¸erc¸evesi dahilinde destekleyecegˆim. O¨zellikle zorlu gec¸en son aylarda sergiledigˆiniz liderlik ic¸in takdirlerimi ifade etmek isterim. Bugu¨ne kadar, sizinle tesis ettigˆimiz verimli diyalog ic¸in ayrıca tes¸ekku¨r ediyorum ve bu is¸ birligˆimizin o¨nu¨mu¨zdeki do¨nemde de devamını bekliyorum."

Bozkır, Birles¸mis¸ Milletler Genel Kurulu ve Ekonomik ve Sosyal Konsey'in (EKOSOK) gu¨ndemlerinin, genelde birbirini tamamlayan, ancak kimi zaman c¸akıs¸an nitelikte olduğunu kaydetti.

Bunu dikkate alarak, EKOSOK Bas¸kanıyla da yakın bir is¸ birligˆi ic¸inde olacağına vurgu yapan Bozkır, Pakistan'ın Birles¸mis¸ Milletler nezdindeki Daimi Temsilcisi ve EKOSOK Bas¸kanı Bu¨yu¨kelc¸i Munir Akram'la, bu yo¨nde ilk go¨ru¨s¸meyi gerc¸ekles¸tirdiğini söyledi.

Bozkır, önu¨mu¨zdeki do¨nemde de, bu iki temel Birles¸mis¸ Milletler organının yu¨ru¨ttu¨gˆu¨ o¨nemli c¸alıs¸maları, daha da uyumlu hale getirmeye gayret edeceklerini aktararak, tes¸kilatın genel gu¨ndeminin, Birles¸mis¸ Milletler karar alma organları arasında, zamanlı ve gu¨c¸lu¨ bir koordinasyonu gerektirdiğini ifade etti.

Genel Kurul gu¨ndeminin, konulara duyarsız kalmayacak ve tekrarları o¨nleyecek s¸ekilde ortaya c¸ıkması ic¸in c¸aba go¨stereceğine dikkati çeken Bozkır, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu c¸erc¸evede, tu¨m Ana Komitelerin Bas¸kanlarıyla, ki bu go¨revleri I·spanya, Nepal, Macaristan, Botsvana, Uruguay ve S¸ili Daimi Temsilcileri u¨stlenecektir, c¸alıs¸malarını desteklemek ic¸in du¨zenli temas ve iletis¸im halinde olacagˆım. Kovid-19 salgınının yarattıgˆı kos¸ullar nedeniyle ocak ayından bu yana New York'a gelemedim. Bununla birlikte, gerek 15 Mayıs'taki interaktif diyalog toplantısı, gerek BM'deki bo¨lgesel gruplar ve digˆer u¨lke gruplarının bas¸kanları, koordinato¨rleri ve u¨yeleriyle video konferans yoluyla yaptıgˆım go¨ru¨s¸meler vesilesiyle, son do¨nemde hemen hemen tu¨m Birles¸mis¸ Milletler u¨yesi u¨lkelerin temsilcileriyle temas imkanı buldum. Bu go¨ru¨s¸meler ve fikir alıs¸veris¸leri, benim ic¸in son derece faydalı oldu. Bu sayede, farklı u¨lke gruplarını, onların o¨zel ihtiyac¸larını ve Birles¸mis¸ Milletler Genel Kurul Bas¸kanından beklentilerini dinleme fırsatım oldu. Gec¸is¸ su¨recinde de bu diyaloğu devam ettirmek arzusundayım."

(Sürecek)

Kaynak: AA