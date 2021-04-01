BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır, Türkiye'ye geliyor
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BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır, Türkiye'ye geliyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır, Türkiye'ye geliyor

Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun davetine icabetle, ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun davetine icabetle, ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Genel Kurul Başkanı Bozkır'ın, ziyareti sırasında, 6 Nisan 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabulü, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüşmesi ve TBMM Genel Kurulu'na hitabının öngörüldüğü kaydedildi.

Bozkır'ın ayrıca, 10 Nisan 2021 tarihinde Hatay'da kuzeybatı Suriye'ye yönelik icra edilen BM sınır-ötesi insani yardım operasyonlarını ziyaret edecek ve bir geçici barınma merkezinde incelemelerde bulunacağı da bildirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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