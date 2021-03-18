BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır: "Suyla ilgili hedeflerimizin gerisindeyiz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır: "Suyla ilgili hedeflerimizin gerisindeyiz"

18.03.2021 20:33 | Son Güncelleme: 18.03.2021 20:44
BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır:

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, suyla ilgili hedeflerin gerçekleştirilmesi konusunda planın gerisinde kalındığını, hala yaklaşık 2,2 milyar kişinin sağlıklı içme suyundan yoksun olduğunu söyledi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, suyla ilgili hedeflerin gerçekleştirilmesi konusunda planın gerisinde kalındığını, hala yaklaşık 2,2 milyar kişinin sağlıklı içme suyundan yoksun olduğunu söyledi.

2030 yılında suyla ilgili hedeflerin uygulanmasını teşvik etmek için BM nezdinde düzenlenen üst düzey toplantıda, "Amaç ve hedeflerimizin çok gerisindeyiz." diyen Bozkır, bugünkü panel benzeri çalışmaların "çok taraflı iş birliğini genişletmek ve suyla ilgili ihtiyaçları karşılamak için somut eylemleri hızlandırmak" gibi hedeflere ulaşmayı hızlandıracağını ifade etti.

Bozkır, mevcut verilere göre, yaklaşık 2,2 milyar kişinin güvenli içme suyuna erişimden yoksun olduğu, 4,2 milyar kişinin sağlıksız ortamlarda yaşamını sürdürdüğü ve hala 2 milyar kişinin kendine ait düzgün bir tuvaletinin bulunmadığı gerçeğini hatırlattı.

Global kalkınmada suyun etkisine vurgu

Volkan Bozkır, küresel bir salgının ortasında olunmasına rağmen 3 milyar kişinin temel el yıkama düzeneğinden yoksun olduğu bilgisini paylaşarak su sorun çözülmeden global bir kalkınmanın gerçekleşemeyeceğine vurgu yaptı.

Bozkır, her türlü, eğitim, sağlık ve geçim kaynakları ile ilgili temel unsur olan suyun, hayat, devamlılık ve güçlenme kavramlarıyla arasında sıkı bir bağı olduğunu, suyun devamlılığının sağlanamaması durumunda tüm gezegenin ekosisteminin bozulacağını belirtti.

Su tüketimindeki küresel eşitsizliğe vurgu yapan Bozkır şunları söyledi:

"Milyarlarca insanın temiz içme suyu veya ellerini yıkamak için temel aletleri bile yokken bu kadar yüksek düzeyde teknik yenilik ve başarıya sahip bir dünyada yaşıyor olmamız ahlaki bir başarısızlıkla açıklanabilir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Süleyman Soylu Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Müge Anlı Hande Erçel Pelin Öztekin
Spor Cenk Tosun Hakan Özmert Halis Özkahya Sergen Yalçın Josef De Souza
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Hdp
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır: "Suyla ilgili hedeflerimizin gerisindeyiz" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 20:45:34. #1.14#
title