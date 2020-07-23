BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü
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BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü

Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, BM'nin son dönemde dünya ülkeleri çapında kredibilitesinin yüksek olmadığını belirterek, ilk fırsatta Genel Kurulun fiziki olarak toplanması gerektiğini söyledi.

BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü
23.07.2020 15:23 | Son Güncelleme: 23.07.2020 15:23

Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, BM'nin son dönemde dünya ülkeleri çapında kredibilitesinin yüksek olmadığını belirterek, ilk fırsatta Genel Kurulun fiziki olarak toplanması gerektiğini söyledi.

Bozkır, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile başkent Moskova'da görüştü.

Toplantının basına açık kısmında konuşan Bozkır, Rusya'nın BM'nin önemli ülkelerinden biri olduğunu, BM tecrübelerini ve bu döneme ilişkin beklentilerini öğrenmek istediğini kaydetti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), BM Genel Kurulu ve BM Genel Sekreteri arasında üçlü koordinasyonun en güçlü şekilde sağlanması gerektiğini belirten Bozkır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu çerçevede de BM'nin maalesef son dönemde dünya ülkeleri çapında kredibilitesi çok yüksek değil. Özellikle salgın nedeniyle son aylarda Genel Kurulun fiziki olarak toplanamaması, birçok kararın alınmaması, böyle kritik bir dönemde herkes BM'yi yanında görmek, katkıda bulunan bir kurum olarak görmek isterken BM'nin atıl olarak kalması önemli bir sorun hale gelmişti. Bu çerçevede dünyanın parlamentosu niteliğindeki BM Genel Kurulunun ilk fırsatta tekrar fiziki olarak toplanmasını sağlamak en önemli konulardan biridir."

BM 75. Genel Kurul Başkanı seçilmesi nedeniyle Bozkır'ı tebrik eden Rus Bakan Lavrov, Bozkır'ın son derece zengin parlamento diplomasisi tecrübesi olduğunu ve bu yüzden başarılı olacağına inandığını ifade etti.

Bu yıl BM'nin 75. kuruluş yıl dönümü olmasının yanı sıra İkinci Dünya Savaşı'nın bitişinin de 75. yılı olduğuna dikkati çeken Lavrov, bu yüzden BM'de birleştirici bir gündemin oluşturulması, BM'nin merkezi rolünün arttırılması, şartlarına kayıtsız şartsız uyulması ve gerçekten uluslararası toplumun yaklaşımlarını dikkate alacak çok kutuplu dünyanın tesisine katkı sağlanması gibi önemli görevlerin kendilerini beklediğini vurguladı.

Lavrov, "Bizim için uluslararası hukuka bağlı olmak küresel istikrarın gerçekten bir unsuru haline gelmiştir. Uluslararası hukukun herkes için kabul edilen kuralları, hem devletler arası iş birliğinin hem de eşit haklara dayanan adil uluslararası ilişkilerin gerçekten kilit temeli haline gelmiş bulunuyor." dedi.

"Bazıları uzlaşma yerine oylama ile kendi çıkarlarını dayatıyor"

Özellikle Batı ülkelerinin birtakım uluslararası standartları olması gerektiği gibi değil kendi dar çıkarları doğrultusunda yorumlamaya çalıştığını belirten Lavrov, bunun olumsuz bir hadise olduğunu ve kesinlikle desteklemediklerini ifade etti.

Lavrov, şunları kaydetti:

"BM'de birtakım temel evrensel değerler var. Herkesin kabul ettiği temel prensipler var. Bazıları kolektif uzlaşma yerine oylama yoluyla kendi çıkarlarını dayatacak kararlar alıyor. Şöyle bir sıkıntı ile de karşı karşıya geliyoruz. Bu güçler uluslararası kuruluşları adeta özelleştirmeye çalışıyorlar. Orada diplomat olarak sürdürmüş oldukları görevlerini istismar ederek çok taraflılık tarzından ideolojileri dayatmaya çalışıyorlar ve gerçekten eşitlik üzerine kurulması gereken uluslararası uzlaşma fikrinden çok uzak adımlar atmaktalar."

Kaynak: AA

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