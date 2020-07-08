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BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır, Katar Emiri ile görüştü
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BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır, Katar Emiri ile görüştü

Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü.

BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır, Katar Emiri ile görüştü
08.07.2020 23:33 | Son Güncelleme: 09.07.2020 00:08

Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü.

Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, Bozkır, beraberindeki heyetle Katar'a geldi.

Katar Emiri Al Sani'nin başkent Doha'da Bozkır'ı kabulünde, bölgesel ve uluslararası konular ele alındı.

Al Sani, BM 75. Genel Kurul Başkanı seçilmesinden dolayı Bozkır'ı tebrik ederek, görevinde başarılı olması dileğinde bulundu.

Bozkır da kendisinin başkanlık görevi sırasında BM ile Katar arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi arzuladığını dile getirdi.

Öte yandan, Bozkır, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Sultan bin Saad el-Merihi ile de görüştü.

Görüşmede, Katar ile BM arasındaki ikili ilişkilerinin yanı sıra ortak öneme sahip konular konuşuldu.

Kaynak: AA

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