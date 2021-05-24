BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır, 25-27 Mayıs'ta Bangladeş ve Pakistan'ı ziyaret edecek
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BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır, 25-27 Mayıs'ta Bangladeş ve Pakistan'ı ziyaret edecek

BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır, 25-27 Mayıs'ta Bangladeş ve Pakistan'ı ziyaret edecek
Anadolu Ajansı / Betül Yürük - Haberler | Güncel

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, 25-27 Mayıs'ta Bangladeş ve Pakistan'a ziyaret gerçekleştirecek.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, 25-27 Mayıs'ta Bangladeş ve Pakistan'a ziyaret gerçekleştirecek.

Bangladeş'in başkenti Dakka'da Başbakan Şeyh Hasina ve Dışişleri Bakanı A.K. Abdul Momen ile görüşecek Bozkır, ???????Myanmar'dan kaçan Arakanlı mültecilerin kaldığı Cox's Bazar bölgesini ziyaret edecek.

Bozkır, Bangladeş ziyaretinin ardından Pakistan'a geçerek üst düzey görüşmelerde bulunacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır, 25-27 Mayıs'ta Bangladeş ve Pakistan'ı ziyaret edecek - Haberler
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