BM: 4 milyondan fazla kız çocuğu genital sakatlamaya maruz kalabilir
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BM: 4 milyondan fazla kız çocuğu genital sakatlamaya maruz kalabilir

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler, her yıl dünya genelinde çok sayıda kadın ve kız çocuğunun genital sakatlamaya maruz bırakıldığını belirterek, bu yıl rakamların 4 milyonu geçebileceği, 18 yaş altı 33 bin kız çocuğunun ise evlenmeye zorlanabileceği uyarısında bulundu.

BM: 4 milyondan fazla kız çocuğu genital sakatlamaya maruz kalabilir
30.06.2020 06:59 | Son Güncelleme: 30.06.2020 07:02

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler, her yıl dünya genelinde çok sayıda kadın ve kız çocuğunun genital sakatlamaya maruz bırakıldığını belirterek, bu yıl rakamların 4 milyonu geçebileceği, 18 yaş altı 33 bin kız çocuğunun ise evlenmeye zorlanabileceği uyarısında bulundu.

BM Nüfüs Fonu (UNFPA), "2020 Dünya Nüfusunun Durumu Raporu"nu açıkladı.

Örgüt, bu yılki raporunda her yıl milyonlarca kadın ve kız çocuğunun maruz kaldığı, "genital sakatlama, çocuk evliliği, göğüs ütüleme ve bekaret testi gibi çok sayıda insan hakları ihlallerine" dikkati çekti.

"Bu yıl yaklaşık 4,1 milyon kız çocuğu genital sakatlamaya maruz kalabilir." uyarısı yapılan raporda, "18 yaş altı 33 bin kız çocuğu yaşlı adamlarla evlenmeye zorlanacak." bilgisine yer verildi.

Raporda ayrıca, bazı ülkelerde erkek çocuğu tercihlerinin kız çocuklarının ölümüyle sonuçlandığına ve şimdiye kadar 140 milyon kız çocuğunun kayıp olduğu belirtildi.

Çocuk evliliği ve genital sakatlamanın kız çocuklarının eğitim ve okula gitme oranlarını yükselterek ve sosyal yatırım ve değişimlerle 10 yıl gibi bir sürede ortadan kaldırılmasının mümkün olduğu belirtilen raporda, 2030 yılına kadar, 3,4 milyar dolarlık bir yatırımla 84 milyon kız çocuğunun bu zararlı uygulamalar ve insan hakları ihlallerinden kurtarılabileceği ifade edildi.

Raporda ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle örgütün programlarının 6 ay daha kapalı kalması durumunda 13 milyon kız çocuğunun evliliğe zorlanabileceği ve 2 milyon kız çocuğunun daha genital sakatlamaya maruz kalabileceğine dikkat çekildi.

BM'ye göre genital sakatlama hala birçok ülkede yaygın olarak görülüyor ve en çok Afrika ve Ortadoğu'da uygulanıyor.

Yaklaşık 30 ülkede uygulanan genital sakatlama en çok Somali, Gine, Cibuti ve Mısır'da görülüyor.

BM verilerine göre, dünya genelinde genital sakatlanmaya maruz kalanların sayısı tam olarak bilinmese de yaklaşık 200 milyon kadın ve kız çocuğu bu uygulamayla karşı karşıya kaldı ve bu uygulamaların yarısından fazlası Mısır, Etiyopya ve Endonezya'da gerçekleşti.

Kaynak: AA

Manşet

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