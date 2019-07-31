BM: 2018'de çatışma bölgelerinde 12 binden fazla çocuk öldürüldü ya da yaralandı
Dünya genelindeki çatışma bölgelerinde geçtiğimiz yıl 12 binden fazla çocuk öldürüldü ya da yaralandı. Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne sunulan raporda ölüm ve yaralanmalarda listenin başında Afganistan, Filistin, Suriye ve Yemen bulunuyor.
Dünya genelindeki çatışma bölgelerinde geçtiğimiz yıl 12 binden fazla çocuk öldürüldü ya da yaralandı.
Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne sunulan raporda ölüm ve yaralanmalarda listenin başında Afganistan, Filistin, Suriye ve Yemen bulunuyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
Diyanet'ten, Mustafa İslamoğlu'nun Hz. Hatice'yle ilgili sözlerine tepki: Gereken işlemler yapılacak
Son Dakika Dünya Haberleri