BM: 2018'de çatışma bölgelerinde 12 binden fazla çocuk öldürüldü ya da yaralandı

BM: 2018'de çatışma bölgelerinde 12 binden fazla çocuk öldürüldü ya da yaralandı

Dünya genelindeki çatışma bölgelerinde geçtiğimiz yıl 12 binden fazla çocuk öldürüldü ya da yaralandı. Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne sunulan raporda ölüm ve yaralanmalarda listenin başında Afganistan, Filistin, Suriye ve Yemen bulunuyor.

BM: 2018'de çatışma bölgelerinde 12 binden fazla çocuk öldürüldü ya da yaralandı

Dünya genelindeki çatışma bölgelerinde geçtiğimiz yıl 12 binden fazla çocuk öldürüldü ya da yaralandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne sunulan raporda ölüm ve yaralanmalarda listenin başında Afganistan, Filistin, Suriye ve Yemen bulunuyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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