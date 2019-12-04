BM, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük yardım çağrısında bulundu: 29 milyar dolara ihtiyaç var
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BM, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük yardım çağrısında bulundu: 29 milyar dolara ihtiyaç var

Birleşmiş Milletler (BM), gelecek yıl dünyanın dört bir yanında insani krizle boğuşan 168 milyon mağdur insana yardım için yaklaşık 29 milyar dolar toplanması çağrısında bulundu. BM'nin İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana yardım için istediği en yüksek rakam

04.12.2019 12:58 | Son Güncelleme: 04.12.2019 12:58
BM, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük yardım çağrısında bulundu: 29 milyar dolara ihtiyaç var

(BM), gelecek yıl dünyanın dört bir yanında insani krizle boğuşan 168 milyon mağdur kişiye yardım için yaklaşık 29 milyar dolar toplanması çağrısında bulundu. Bu, BM'nin İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana yardım için istediği en yüksek rakam.


BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisince (OCHA) hazırlanan "Küresel İnsani Yardım 2020" raporu, Cenevre'de düzenlenen toplantıyla açıklandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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