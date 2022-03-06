BM: 1,5 milyondan fazla mülteci Ukrayna'dan ayrıldı - Haberler

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BM: 1,5 milyondan fazla mülteci Ukrayna'dan ayrıldı

Demirören Haber Ajansı - Dünya
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BM: 1,5 milyondan fazla mülteci Ukrayna'dan ayrıldı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yükse Komiseri Filippo Grandi, 10 günde 1,5 milyondan fazla mültecinin Ukrayna'dan ayrılarak komşu ülkelere geçiş yaptığı açıkladı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yükse Komiseri Filippo Grandi, 10 günde 1,5 milyondan fazla mültecinin Ukrayna'dan ayrılarak komşu ülkelere geçiş yaptığı açıkladı.

Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle başlayan mülteci krizinin, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en hızlı büyüyen mülteci krizi olduğunu vurgulayan Grandi, "Ukrayna'dan 1,5 milyondan fazla mülteci 10 gün içinde komşu ülkelere geçti. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'da en hızlı büyüyen mülteci krizi" dedi.


Demirören Haber Ajansı - Dünya

Birleşmiş Milletler, İkinci Dünya Savaşı, Mülteci, Ukrayna, Dünya, Haberler

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