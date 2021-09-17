'Blue Sapphire' ile Marmaris'e 220 turist geldi

MUĞLA Marmaris'te bu sabah demirlenen, Bahama bayraklı 'Blue Sapphire' isimli kruvaziyer ile büyük bölümü Rus 220 yolcu Turist ilçeye geldi. 14 günlük aradan sonra ikinci kez ilçeye gelen gemiden inen turistlerin bir bölümü, turlara katılırken, bir bölümü ise merkezde gezmeyi tercih etti.

Mısır'ın İskenderiye şehrinden dün Muğla'nın Bodrum ilçesine gelerek demirleyen, 'Bahama' bayraklı 'Blue Sapphire' adlı kruvaziyerin bugünkü durağı ise Marmaris oldu. Bu sabah ilçeye gelen lüks yolcu gemisi, gümrüklü limana demirledi. 200 metre uzunluğunda, 29 metre genişliğindeki gemiden inen, çoğu Rus ve Hollandalı 220 turist ile 352 kişilik mürettebat, otobüslerle önceden planlanan Ortaca, Dalaman ve Dalyan turlarına katıldı. Kalan az sayıda turist ve mürettebat ise Yat Limanı ile Kapalı Çarşı içinde dolaştı.

Yolcu gemisinin 15 günde bir Kuşadası, Bodrum ve Marmaris liman ziyareti olacağı belirtildi.