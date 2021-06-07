Blue sağlık sorunları nedeniyle LEC'in ilk haftasını kaçıracak

Akademi orta koridor oyuncusu Twohoyrz, yedek oyuncu olarak Blue'nun yerine oynayacak.

SK Gaming sezon arasında yaptığı çılgın bir yolculuktan sonra kadro değişiklikleri bitmemiş gibi görünüyor şimdi sırada Blue var.

SK bugün, orta koridor Blue'nun yakın zamanda göğüs ağrıları ve solunum sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Hastalığın COVID-19 ile ilgili olmadığı hızlı bir şekilde doğrulansa da, SK için orta koridoru açılış haftasonuna katılmayacak. Kuruluşa göre, bu dinlenme süresinin yalnızca açılış haftasında süreceği tahmin ediliyor ve taraftarlar onun 2021 LEC Yaz Mevsimi'nin ikinci haftasında dönüşünü beklemeliler.

Kaynak: Playerbros