Blue Origin, yörünge altı mekiğinin insansız test uçuşunu yaptı
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Blue Origin, yörünge altı mekiğinin insansız test uçuşunu yaptı

15.01.2021 15:41 | Son Güncelleme: 15.01.2021 15:45
Blue Origin, yörünge altı mekiğinin insansız test uçuşunu yaptı

ABD'de, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un sahibi olduğu Blue Origin şirketi, "New Shepard" adlı yörünge altı mekiğinin insansız test uçuşunu yaptı.

ABD'de, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un sahibi olduğu Blue Origin şirketi, "New Shepard" adlı yörünge altı mekiğinin insansız test uçuşunu yaptı.

"Space.com" internet sitesinde yer alan habere göre, şirketin Teksas eyaletindeki test merkezinde yapılan uçuşta roket ve kapsülden oluşan mekik uzaya fırlatıldı.

"Yeniden Kullanılabilir Uzay Gemisi" (RSS) adı verilen 6 kişilik kapsül, uzay ile atmosferi ayırdığı varsayılan, dünyadan 100 kilometre yükseklikteki Karman Hattı'nı geçerek 107 kilometre irtifaya çıktıktan sonra paraşütle yere indi.

Yeniden kullanılabilir özellikteki roket de fırlatışın ardından dünyaya geri döndü.

Blue Origin gibi uzay turizmi alanında projeler geliştiren Virgin Galactic'in tasarladığı 6 kişilik yörünge altı mekiği "VSS Unity"nin 12 Aralık 2020'de yaptığı insansız test fırlatışı başarısız olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin

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