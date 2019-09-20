Bloomberg muhabirlerinin yargılandığı davada beraat talebine ret, duruşma ertelendi

20.09.2019 18:00

Türk Lirası'ndaki değer kaybı ile ilgili haber yapan basın kuruluşu Bloomberg'in iki Türkiye muhabiri ve 36 kişi aleyhine hapis cezası talebiyle açılan davanın ilk duruşması İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülmeye başlandı. Mahkeme, sanıkların beraat talebini reddetti, duruşma 17 Ocak 2020'ye ertelendi.



Bloomberg haber ajansının Türkiye muhabirleri Kerim Karakaya ve Fercan Yalınkılıç 'Türk ekonomisinin istikrarını zayıflatmaya çalışmakla' suçlanıyor. Euronews.com'da Görüntüle