Bloomberg: Libya'da Hafter güçleri, Türk hedeflerine 'Libya tarihinin en büyük hava saldırısını'...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
BBC

Bloomberg: Libya'da Hafter güçleri, Türk hedeflerine 'Libya tarihinin en büyük hava saldırısını'...

Bloomberg haber ajansı, Libya'da Rusya tarafından desteklenen General Halife Hafter güçlerinin ülkedeki Türk hedeflerine karşı "görülmedik şiddette" hava saldırıları başlatma tehdidinde bulunduğunu duyurdu.

Bloomberg: Libya'da Hafter güçleri, Türk hedeflerine 'Libya tarihinin en büyük hava saldırısını'...
21.05.2020 10:50 | Son Güncelleme: 21.05.2020 11:25

Bloomberg haber ajansı, Libya'da Rusya tarafından desteklenen General Halife Hafter güçlerinin ülkedeki Türk hedeflerine karşı "görülmedik şiddette" hava saldırıları başlatma tehdidinde bulunduğunu duyurdu.

Ajans, bu gelişmenin Hafter güçlerinin Türkiye tarafından desteklenen Ulusal Mutabakat Hükümeti karşısında geçen hafta uğradığı yenilginin ardından gerilimi tırmandırabileceğine dikkat çekti.

Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin İçişleri Bakanı Fethi Başağa, Bloomberg'e Rusya'nın, Suriye'deki bir hava üssünden Libya'nın doğusuna Sovyet döneminden kalma en az sekiz savaş uçağı gönderdiğini açıklamıştı.

Libya'nın doğusu, Hafter güçlerinin denetimi altında.

Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Rusya tarafından desteklenen Hafter güçleri, bir yıldan uzun bir süre önce başkent Trablus'u almak için harekat başlatmış ve kentin dış mahallelerine ulaşmıştı.

Ajansın haberinde Türkiye'nin müdahalesiyle savaşın seyrinin değiştiği ve Hafter güçlerinin bu hafta başkentin 125 kilometre güneybatısındaki stratejik öneme sahip Vatiyye hava üssünden çekildiği ve Trablus'taki bazı mevzilerini terk ettiği hatırlatılıyor.

Haberde Türk silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) Rus yapımı Pantsir hava savunma sistemlerini imha ettiği ve sağlam ele geçirilen bir bataryanın dün Trablus'ta bir törende sergilendiği belirtiliyor.


haberler.com/haber/2020/05/21/bloomberg-libya-da-hafter-gucleri-turk-hedefl-2-13244779_o.jpg"/>


'Meşru hedefler'

Hafter'e bağlı hava kuvvetlerinden sorumlu Sakr Curuşi'nin adına yayımlanan bir bildiride, "Önümüzdeki saatlerde Libya tarihinde en büyük hava harekatını göreceksiniz. Tüm Türk hedefleri ve çıkarları savaş uçaklarımızın meşru hedefleridir. Sivilleri bunlardan uzak durmaya çağırıyoruz" denildi.

Caruşi, cep telefonu mesajıyla Bloomberg'e bildiriyi doğruladı.

Fethi Başağa, Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin, Suriye'de Rusya'nın denetimindeki Hmeymim Hava Üssü'nden Libya'ya en az altı MiG-29 ve iki SU-24 savaş uçağının getirildiği yönünde istihbarat olduğunu söylemişti. Uçaklara Libya'ya gelişlerinde iki Rus jetinin eşlik ettiği belirtiliyor.

BBC

Dünya Manşet

Haberler

Öpüşmeye başlayan çift soluğu acilde aldı! Sebebi olaydan daha ilginç Haber
Öpüşmeye başlayan çift soluğu acilde aldı! Sebebi olaydan daha ilginç
Bir şehri böyle kurtardılar! Bu fotoğraflarda Photoshop yok Haber
Bir şehri böyle kurtardılar! Bu fotoğraflarda Photoshop yok
Koronavirüse yakalanan sağlık çalışanının inanılmaz değişimi! Haber
Koronavirüse yakalanan sağlık çalışanının inanılmaz değişimi!
Amerikalılar uslanmıyor! Festival yapıp çıplak halde sahile koştular Haber
Amerikalılar uslanmıyor! Festival yapıp çıplak halde sahile koştular
Salgında ikinci dalgayı yaşayan Çin'den korkutan sözler: Koronavirüs değişime uğruyor Haber
Salgında ikinci dalgayı yaşayan Çin'den korkutan sözler: Koronavirüs değişime uğruyor
2. dalganın görüldüğü Çin'den korkutan koronavirüs sözleri: Değişime uğruyor Haber
2. dalganın görüldüğü Çin'den korkutan koronavirüs sözleri: Değişime uğruyor
YPG/PKK'lı teröristler, Deyrizor'da sivillere ait tarım arazilerini yaktı
YPG/PKK'lı teröristler, Deyrizor'da sivillere ait tarım arazilerini yaktı
Dünya Sağlık Örgütü, son 24 saatte tespit edilen vaka sayını açıklayıp uyardı: En yüksek rakam, daha uzun bir yol var
Dünya Sağlık Örgütü, son 24 saatte tespit edilen vaka sayını açıklayıp uyardı: En yüksek rakam, daha uzun bir...
Rodos'u karıştıran tecavüz davası müebbetle sonuçlandı
Rodos'u karıştıran tecavüz davası müebbetle sonuçlandı
Koronavirüsün bulaşmaması için açık havada 2 metre sosyal mesafe yeterli olmayabilir
Koronavirüsün bulaşmaması için açık havada 2 metre sosyal mesafe yeterli olmayabilir
ABD'de büfeyi soyan iki hırsız maske yerine karpuz takmaktan göz altına alındı
ABD'de büfeyi soyan iki hırsız maske yerine karpuz takmaktan göz altına alındı
Yeni Zelanda Başbakanı, işverenlere haftada 4 gün mesaiye geçilmesini önerdi
Yeni Zelanda Başbakanı, işverenlere haftada 4 gün mesaiye geçilmesini önerdi
Hindistan ve Bangladeş'te fırtına alarmı! 2 milyon insan tahliye edilmeyi bekliyor
Hindistan ve Bangladeş'te fırtına alarmı! 2 milyon insan tahliye edilmeyi bekliyor
Suudi Arabistan'da ta'zir amaçlı kırbaç cezası kaldırıldı
Suudi Arabistan'da ta'zir amaçlı kırbaç cezası kaldırıldı
Çin, vahşi hayvan üretimini durduran çiftçilere para ödeyecek
Çin, vahşi hayvan üretimini durduran çiftçilere para ödeyecek
Filistin, ABD ve İsrail'le varılan tüm anlaşmalarda çekildi
Filistin, ABD ve İsrail'le varılan tüm anlaşmalarda çekildi
Koronavirüse karşı bağışık olabilecek kişiler bulundu
Koronavirüse karşı bağışık olabilecek kişiler bulundu
İngiltere'de kebapçıya silahlı saldırı! Çalışanlar ölü taklidi yaparak kurtuldu
İngiltere'de kebapçıya silahlı saldırı! Çalışanlar ölü taklidi yaparak kurtuldu
Çılgın Norveçli, Arktik Okyanusu'ndaki buzullara aldırmadan şortuyla yüzüyor
Çılgın Norveçli, Arktik Okyanusu'ndaki buzullara aldırmadan şortuyla yüzüyor
Afganistan'da 2 ayrı camiye silahlı saldırı: 11 ölü
Afganistan'da 2 ayrı camiye silahlı saldırı: 11 ölü
New York'ta yeni vakaların yüzde 66'sını kurallara uyup evde kalanlar oluşturuyor
New York'ta yeni vakaların yüzde 66'sını kurallara uyup evde kalanlar oluşturuyor
Rusya'da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı
Rusya'da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan Waorani kabilesine de sıçradı
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan Waorani kabilesine de sıçradı
Pakistan'da bir erkek ile görüntülenen iki kız çocuğu, aileleri tarafından öldürüldü
Pakistan'da bir erkek ile görüntülenen iki kız çocuğu, aileleri tarafından öldürüldü
Çinli bilim insanları duyurdu: Koronavirüs aşısına gerek kalmayabilir
Çinli bilim insanları duyurdu: Koronavirüs aşısına gerek kalmayabilir
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü'ne uluslararası koronavirüs soruşturması
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü'ne uluslararası koronavirüs soruşturması
ABD Başkanı Trump: Koronaya karşı hidroksiklorokin kullanıyorum
ABD Başkanı Trump: Koronaya karşı hidroksiklorokin kullanıyorum
Dünyanın en yaşlı bilgisayar oyuncusu 90 yaşındaki Mori, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
Dünyanın en yaşlı bilgisayar oyuncusu 90 yaşındaki Mori, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
Dünya Tabipler Birliği, Almanya'nın turizm planına karşı çıktı: İkinci dalga gelir ve daha sert olur
Dünya Tabipler Birliği, Almanya'nın turizm planına karşı çıktı: İkinci dalga gelir ve daha sert olur
ABD Başkanı Trump, Dünya Sağlık Örgütü'ne 'esaslı bir reform' için 30 gün süre verdi
ABD Başkanı Trump, Dünya Sağlık Örgütü'ne 'esaslı bir reform' için 30 gün süre verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Fahrettin Koca Bekir Pakdemirli Sırrı Süreyya Önder Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Türkan Şoray Mehmet Ali Erbil Serenay Sarıkaya
Spor Metin Oktay Hikmet Karaman Kenan Sofuoğlu Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Bursa Kadın Futbol Twitter
Şu an buradasınız: Bloomberg: Libya'da Hafter güçleri, Türk hedeflerine 'Libya tarihinin en büyük hava saldırısını'... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.5.2020 11:25:29. #1.15#
title