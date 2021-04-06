Bloomberg'den Türk SİHA'larına övgü
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Bloomberg'den Türk SİHA'larına övgü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Bloomberg'den Türk SİHA'larına övgü

ABD'li yayın organı Bloomberg, Türkiye'nin ürettiği yerli ve milli silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) başarılarından bahsettiği haberinde, TB2 SİHA'ların Libya ve Azerbaycan'daki çatışmaların yönünü değiştirdiğini vurguladı.

ABD'li yayın organı Bloomberg, Türkiye'nin ürettiği yerli ve milli silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) başarılarından bahsettiği haberinde, TB2 SİHA'ların Libya ve Azerbaycan'daki çatışmaların yönünü değiştirdiğini vurguladı.

Dünya, Türkiye'nin ürettiği SİHA'ların başarısını konuşmaya devam ediyor. Daha önce Türkiye'nin İdlib'de yürüttüğü operasyon kapsamında kullanılan teknolojik öneme sahip SİHA'lar, Suriye'nin yanı sıra Libya'da ve Dağlık Karabağ'da gösterdiği başarısıyla da gündemden düşmüyor.

"LİBYA VE AZERBAYCAN'DAKİ ÇATIŞMALARIN YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRMEYE YARDIMCI OLDU"

ABD'li yayın organı Bloomberg, Türk yapımı SİHA'ların Libya'daki ve Azerbaycan-Ermenistan arasındaki çatışmaların seyrini değiştirdiğini ifade etti. Türk şirketi Baykar tarafından geliştirilen TB2 SİHA'ların başarısından bahsedilen haberde, şirketin baş teknik sorumlusu olarak görev yapan Selçuk Bayraktar'a da değinildi. "Selçuk Bayraktar, geçtiğimiz yıl Türkiye'den binlerce kilometre uzakta bulunan Libya ve Azerbaycan'daki çatışmaların yönünü değiştirmeye yardımcı oldu" ifadelerinin kullanıldığı haberde, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın küçük kızıyla evli olan Bayraktar, Türkiye'nin silahlı drone üreticisi olarak ortaya çıkışının merkezinde yer aldı" denildi.

Haberde, "2020 yılında Baykar şirketinin TB2 insansız hava araçları, Türk müttefiki olan Trablus ve Bakü hükümetleri tarafından yıkıcı etkiyle kullanıldı" ifadelerine yer verildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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